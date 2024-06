Lavoro, orario ridotto per questa categoria: se lavori qui torni a casa prima di tutti | Ti riposi e guadagni come prima

Per una determinata categoria di lavoratori è pronto un orario di lavoro ridotto.

Novità significativa per una specifica categoria di lavoratori, che a breve potrà godere di un orario di lavoro ridotto.

Si sta parlando per la precisione dei dipendenti di Unicredit, che a partire dal prossimo primo luglio inizieranno a lavorare per 37 ore a settimana.

L’istituto di credito ha preso tale importante decisione di comune accordo con i sindacati, con la settimana lavorativa che seguendo quanto stabilito dal nuovo contratto collettivo verrà dunque accorciata.

Ecco dunque tutto quello che serve sapere in merito all’accorciamento e alla riduzione dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti di Unicredit.

Unicredit: l’accordo per l’orario di lavoro ridotto

Dal prossimo primo luglio tutti i dipendenti di Unicredit avranno un orario di lavoro ridotto e potranno di conseguenza terminare in anticipo i propri turni lavorativi. Ciò grazie all’accordo che è stato raggiunto dai sindacati e dall’istituto di credito, con l’orario di lavoro che è stato ridotto per la precisione e seguendo quanto stabilito dal nuovo contratto collettivo nazionale a 37 ore a settimana.

A parlare di questo significativo cambiamento è stato in primo luogo il segretario nazionale della Fabi Giuliano Xausa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “L’accordo in Unicredit sulla riduzione dell’orario lavorativo a parità di retribuzione è molto importante perché è tra i primi nel settore e farà di conseguenza da apripista anche per altre banche. Per quanto riguarda la Fabi resta fondamentale che da una parte la retribuzione sia oggettivamente e realmente usufruibile da tutti i colleghi e che dall’altra venga definito il prima possibile con Abi l’impatto della riduzione per tutti i colleghi che lavorano part-time“. Il nuovo orario da 37 ore settimanali potrà poi subire modifiche in base al momento della giornata in cui viene effettuata la quadratura della cassa, e per quanto riguarda i part-time le modalità di fruizione dell’orario non sono ancora note.

Lavoro: i nuovi orari stabiliti da Unicredit

Come stabilito dall’accordo di cui poco sopra, dal primo luglio e tutti i venerdì tutti i dipendenti di Unicredit potranno dunque terminare il proprio turno lavorativo con mezz’ora di anticipo. Per i bancari con un orario misto la settimana corta potrà risultare a volte di 36 ore e altre ancora di 37 ore e 30 minuti. Per quanto riguarda tutte le filiali di Unicredit presenti in Italia la cassa sarà dunque disponibile per i clienti per 6 ore e 25 minuti da lunedì a giovedì e per 6 ore e 10 minuti i venerdì.

I primi quattro giorni della settimana gli orari di apertura saranno dalle 8:20 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 16:30, mentre il venerdì dalle 8:20 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30. Nel caso di quadratura della cassa il pomeriggio le filiali sono invece aperte per 6 ore e 30 minuti dal lunedì al giovedì e per 6 ore e 15 minuti il venerdì. Qui di seguito gli orari: dal lunedì al giovedì dalle 8:20 alle 13:20 e dalle 14:30 alle 16:00 e il venerdì dalle 8:20 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 15:45. Per i dipendenti l’orario lavorativo sarà tutti i giorni di sette ore e mezza, con l’eccezione del venerdì che sarà invece di 7 ore.