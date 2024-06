Caro bollette, per colpa del frigo in estate l’importo raddoppia: puliscilo in questo modo e avrai cibo fresco senza rincari

Il frigorifero è il colpevole della tua bolletta che raddoppia. Devi pulirlo in questo modo per evitare i rincari e avere cibo sempre fresco.

Nei mesi estivi non si desidera altro che un po’ di relax e cibi o bevande sempre fresche. Questo sembra essere il modo migliore per riuscire a contrastare il caldo che proprio in questi mesi affligge tutta la popolazione. In molti ci dicono che il maggior consumo di energia elettrica e di gas si ha in estate, non conoscendo qual è la realtà delle cose.

Infatti, andando ad approfondire tale discorso si scopre che il consumo di energia può essere alto anche in estate ed è determinato da una serie di fattori diversi.

Innanzitutto nei mesi più caldi vi è un maggior utilizzo del condizionatore, almeno che non si utilizzi un dispositivo con motore inverter che permette di avere anche l’aria calda dal suo funzionamento. Allo stesso modo, si fanno più docce per contrastare il caldo e gli elettrodomestici ne risentono enormemente per quello che riguarda i consumi nelle giornate molto calde.

Tra gli elettrodomestici che maggiormente influiscono sul prezzo finale della bolletta, sicuramente è impossibile non considerare il frigorifero, forse quello che ne risente maggiormente del caldo di questa stagione e non solo.

La “classe” non è acqua

Parafrasando un detto popolare, la classe non è acqua, cosa vuol dire? Che più un frigorifero è di classe elevata, maggiore sarà la possibilità di avere un importante risparmio in bolletta. Quindi nel caso in cui si sia in procinto di acquistare un nuovo frigorifero, allora è bene valutare la classe energetica.

Oltre ad essa, ricordiamo anche quanto, acquistare un prodotto che sia proporzionale alle proprie esigenze si rivela veramente fondamentale, per evitare di sovraccaricare i suoi scompartimenti e quindi finire non solo per avere un consumo maggiore, ma anche e soprattutto una vita più breve.

Consigli di risparmio sul frigorifero

Questi non sono di certo, gli unici consigli da applicare se si vuole limitare il consumo del proprio frigorifero. Innanzitutto il risparmio parte dall’interno, quindi è importante pulire il frigorifero, rimuovendo i ripiani e quindi lavandoli con sapone e acqua tiepida. L’interno del frigo sempre con acqua tiepida e successivamente con un panno asciutto.

Poi è importante confrontare le scadenze, organizzando tutto nei contenitori alimentari. Quindi meglio scegliere lo scomparto giusto e controllare il corretto funzionamento. Ricorda che l’organizzazione anche in questo caso, sarà sicuramente la tua alleata.