Stipendi, aumento in busta paga per pochi fortunati: se sei in lista puoi festeggiare | 160 euro dritti nel conto corrente

Per alcuni lavoratori sono in arrivo aumenti degli stipendi in busta paga.

Importanti novità per quanto riguarda gli statali e i lavoratori pubblici.

Con i recenti rinnovi dei contratti per circa 193.000 dipendenti pubblici sono previsti anche aumenti degli stipendi in busta paga.

Si sta parlando per la precisione di ben 160 euro in più al mese, ma tra le misure previste sono incluse anche una maggior presenza dalla modalità dello smartworking e un’attenzione superiore nei confronti del merito dei lavoratori.

Ecco dunque tutte le informazioni più rilevanti in merito all’aumento degli stipendi per i lavoratori dipendenti.

L’aumento degli stipendi per i lavoratori statali

Per il triennio 2022-2024 è stato firmato il rinnovo del contratto per ben 193.851 dipendenti statali, con il documento in questione che è stato siglato lo scorso 29 maggio dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Ciò ha dato il via per l’appunto al rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti statali che erano in scadenza in questo 2024, con il testo che ha puntato anche a stabilire alcune linee guida in comune per tutti i settori della pubblica amministrazione: le risorse che sono state messe a disposizione per il 2024 ammontano nello specifico a ben 555 milioni di euro.

All’interno del testo siglato come detto da Paolo Zangrillo sono state tra l’altro introdotte anche diverse novità per quanto riguarda lo smartworking, misura che punta a facilitare il lavoro soprattutto dei lavoratori fragili e dei genitori di minori, e l’assegnazione di premi per conferire maggior riconoscimento alla produttività e al lavoro dei dipendenti. Tornando all’aumento degli stipendi, questo consisterà in una percentuale del 5,78% e cioè in circa 160 euro al mese di media.

Dipendenti pubblici: i premi e lo smartworking

Grande attenzione all’interno del testo che ha reso ufficiale gli aumenti degli stipendi dei lavoratori statali viene data come già anticipato alla questione della produttività, che verrà riconosciuta con dei veri e propri premi. Questi verranno assegnati non soltanto per risultati di gruppo ma anche per quanto ottenuto e raggiunto a livello individuale, un modo questo per premiare le eccellenze e i lavoratori più abili e capaci in grado di distinguersi positivamente da tutti gli altri.

Altra questione estremamente importante è poi quella dello smartworking per i lavoratori fragili e per i genitori di minori sotto i 14 anni di età. Questo quanto dichiarato al riguardo all’interno del testo: “L’ipotesi dello smartworking è finalizzata a un più ampio utilizzo delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sia in modalità agile che in remoto ove tali modalità siano compatibili con la natura della prestazione attraverso il superamento del principio della prevalenza dello svolgimento della prestazione in presenza“.