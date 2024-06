Bonus lavoratori, se fai parte di questa categoria ti ritrovi con 4mila euro in più sul conto corrente | Controlla la lista

Ecco a chi spetta il bonus lavoratori: ci si può ritrovare con 4.000 euro in più sul conto corrente.

Tutti i lavoratori dipendenti possono arrivare ad ottenere agevolazioni di tipo fiscale che possono garantire anche fino a 4.645 euro in più ogni anno sul conto corrente.

Ciò grazie al cosiddetto bonus lavoratori dipendenti, che in molti casi può risultare superiore anche ai 5.000 euro all’anno.

All’interno della categoria dei lavoratori dipendenti rientrano tutti quei soggetti che sono tenuti a versare le imposte sul reddito che viene prodotto ogni mese in busta paga, con il datore di lavoro che provvede ad effettuare un conguaglio su tutte le imposte che sono state pagate.

Tutte le detrazioni che spettano ai lavoratori dipendenti arrivano dunque a trasformarsi in una sorta di rimborso fiscale che arriva direttamente sulla busta paga dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ecco quindi a chi spetta il bonus lavoratori dipendenti e come si può ottenere.

Il bonus lavoratori dipendenti da 4.645 euro

Il bonus lavoratori dipendenti può essere riconosciuto solo in determinate occasioni e in presenza di requisiti specifici, e consiste in delle detrazioni prestabilite sui redditi da lavoro che possono andare incontro a delle variazioni a seconda del reddito complessivo. Ecco il modo in cui si calcolano gli importi in base alle diverse fasce di reddito: detrazione massima di 1.955 euro per i redditi fino ai 15.000 euro; detrazione calcolata con la formula 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) : 13.000] per i redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro; detrazione calcolata con la formula 1.910 x (50.000 – reddito complessivo) : 22.000 per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro.

Il beneficio massimo si può ottenere nel caso dei redditi fino ai 15.000 euro, con la detrazione per il lavoratore dipendente che consiste in 1.955 euro cui vanno ad aggiungersi i 1.200 euro di trattamento integrativo: dalla somma di queste due componenti si arriva ad un importo complessivo di 3.155 euro. Altra questione è poi quella delle detrazioni che possono spettare per i figli a carico o per il coniuge a carico.

Bonus lavoratori dipendenti: le detrazioni

Per quanto riguarda la detrazione per i figli a carico questa viene conferita solo nel caso in cui gli stessi figli abbiano compiuto i 21 anni di età e risultino fiscalmente a carico e con i seguenti redditi: entro i 4.000 euro se con meno di 24 anni ed entro i 2.840,51 euro se con più di 24 anni. In questo caso la massima detrazione viene riconosciuta a coloro che si ritrovano con redditi meno alti, e il calcolo viene eseguito nel seguente modo: 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.

Vi è poi la detrazione per coniuge a carico. In questo caso con un reddito al di sotto dei 2.840,51 euro le detrazioni che spettano possono essere le seguenti: uguale a 800 – (110 x reddito complessivo) : 15.000 per i redditi fino a 15.000 euro; di 690 euro per i redditi tra i 15.000 e i 40.000 euro; uguale alla formula 690 x [(80.000 – reddito complessivo)/40.000]. La detrazione più alta viene riconosciuta anche qui a tutti quelli che si ritrovano con i redditi più alti.