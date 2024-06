Truffa vacanze, prima di pagare controlla bene le notifiche sullo smartphone: se fai un click perdi tutti i soldi

Prima di procedere con il pagamento ti consigliamo di controllare sempre le notifiche sul tuo smartphone, potresti essere vittima di una truffa.

Non è certo la prima volta che si sente parlare di truffe telefoniche. Purtroppo negli ultimi mesi sono stati moltissimi gli italiani che hanno denunciato il loro coinvolgimento in truffe che hanno fatto perdere loro, veramente moltissimi soldi. Il vero problema è che purtroppo con molta difficoltà si riesce poi a tornare in possesso del proprio denaro.

La truffa passa ormai, attraverso diversi canali, arrivano SMS con link di dubbia provenienza, e-mail e alcune volte anche delle telefonate. Insomma, sembra proprio che ogni scusa è buona, per i malintenzionati, per far cadere i cittadini malcapitati nel tranello.

Certo difendersi non è semplice, se non restando aggiornati su quelle che sono le modalità in cui i malintenzionati agiscono per far cadere il cittadino nella trappola.

Con l’arrivo di giugno e con l’aumento della voglia di andare in vacanza, ecco che i malintenzionati hanno ben pensato di sfruttare l’occasione per intraprendere una nuova tipologia di truffa. Non ci sono buone notizie all’orizzonte, per tutti coloro che prenotano sul web. Una delle più note piattaforme di prenotazione online, sarebbe stata utilizzata dai truffatori per fregare i vacanzieri.

Come funziona la truffa di Booking

Booking è una delle piattaforme a cui i cittadini si affidano di più per prenotare le proprie vacanze, sia all’estero che in Italia. Proprio per questo motivo i truffatori hanno deciso di utilizzarla per avere un guadagno a discapito degli ignari cittadini. La chiamano truffa della prenotazione annullata.

Il truffatore invierebbe un messaggio nella chat di prenotazione, dando avviso dell’annullamento della prenotazione. Quindi attraverso un link il vacanziero può procedere al nuovo pagamento. Purtroppo riconoscere il messaggio che arriva dal falso mittente non è affatto semplice e purtroppo sono ancora in molti a cadere nella trappola.

Come ci si può difendere

Quindi diventa importante sapere in che modo è possibile riconoscere la tentata truffa. A lanciare l’allarme è la stessa piattaforma Booking. Essa consiglia di fare molta attenzione ai dettagli, perchè solo quelli possono aiutare a comprendere se si è o meno vittime di una truffa. In ogni caso è sempre possibile chiamare il servizio clienti per avere delle conferme.

È bene dunque, diffidare dai messaggi che sembrano essere allarmanti, quelli che presentano degli errori di grammatica o degli url che non sembrano affatto essere ufficiali. Solo in questo modo ci si difende dalle truffe pericolose.