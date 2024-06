Furti in casa, se vuoi evitare i ladri non fare mai questo errore: ce l’hanno insegnato i nostri genitori ma è sbagliato

Furti in casa, annientali così. Non seguire il consiglio di mamma e papà. Hanno sempre sbagliato.

Ormai ci siamo. Come la Cronaca tristemente ci insegna, sta iniziando il periodo dei grandi furti nelle case. Difatti, con l’arrivo dell’estate, complici le vacanze o le gite fuori porta al lago, in piscia o al mare, tendiamo a trascorrere meno tempo nelle nostre dimore. E così i classici topi d’appartamento tendono a uscire con una certa frequenza dalla propria tana.

Di certo i Social, le cui piattaforme pullulano ogni giorno nuove e aggiornate esattamente come funghi su un prato dopo tanta pioggia, sono loro di grande aiuto in tale direzione. Difatti noi qui, il più delle volte senza rendercene davvero conto, tendiamo a raccontare un po’ troppo i fatti nostri, compresi i nostri spostamenti.

E così i malviventi possono scoprire, senza alcun sforzo, quando siamo via, soprattutto se condividiamo foto e video in tempo reale delle nostre ferie. Meglio dunque pensare alla pubblicazione solo una volta che sono belle concluse. Inoltre cerchiamo anche di non diffondere troppo la voce in giro del fatto che staremo lontani per un po‘.

Insomma, parola d’ordine, è discrezione anche se ora come ora non sappiamo quasi più che cosa significhi. In ogni caso se vogliamo stare ancora più tranquilli chiediamo a una persona fidata, compreso un vicino di casa, di buttare un occhio alla nostra dimora, con la scusa magari di innaffiarci i fiori e le piante.

Furti in casa, i trucchi da mettere in atto per evitarli

Inoltre per non far notare che non ci siamo possiamo lasciare ben visibile uno stendino con appesi dei capi di poco conto ad asciugare in giardino o in balcone. Cerchiamo anche di chiudere perfettamente tutte le finestre e di abbassare completamente le tapparelle, mettendo anche i vari blocchi.

Sì anche al posizionamento strategico di piante grasse, pure piccole, sotto le menzionate finestre o il balcone o ancora meglio, sopra di esso. E poi occhio a non mettere in pratica un consiglio, tra l’altro assai diffuso, che ci davano mamma e papà. Loro lo mettevano in atto quando erano in casa e magari lo fanno ancora.

L’errore da non fare mai più

In poche parole non dovremmo mai e poi mai lasciare le chiavi nella toppa. Difatti in codesta maniera anche dall’esterno i ladri potrebbero aprire la porta, facendo scattare la serratura. Come? Girando, con uno speciale arenese, la chiave, aprendola senza fare grandi rumori. E così rischieremmo di trovarceli dentro casa quando magari stiamo cenando o guardando alla TV.

O quel che peggio quando stiamo dormendo. Tra l’altro tanti malviventi preferiscono agire quando le persone sono presenti con il preciso scopo di spaventarle e di farsi consegnare da loro stessi denaro e altri averi oltre che farsi dire le combinazioni della cassaforte, oltre che la sua ubicazione.