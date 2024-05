Diventare ricco come Bill Gates, il miliardario svela tutti i suoi segreti: ti basta un’estate per raggiungerlo

Scopriamo quali sono le letture preferite di uno degli uomini più ricchi del mondo. Leggere ciò che legge lui potrebbe portarci al successo.

Non sono molti coloro che, nel mondo, non sanno chi sia Bill Gates. Di costoro, però, certamente una minoranza è a conoscenza del fatto che il nono uomo più ricco del pianeta cura da anni un personalissimo blog: il “Gates Notes“.

E, ovviamente, il blog di Bill Gates non è proprio una cosa amatoriale: si tratta in realtà di una produzione coi fiocchi, ricca di video, foto e testi di ottima fattura: non a caso, stiamo parlando di uno dei pionieri del digitale, in quanto fondatore, nel 1975, della Microsoft.

Da circa un decennio, Bill Gates non si risparmia nel raccomandare, per due volte l’anno – a Natale e per l’estate -, una lista articolata di libri e di show da guardare.

E proprio pochissimi giorni fa il miliardario americano è tornato a dire la sua, suggerendo ai propri followers – come recita il titolo del post – “5 cose fantastiche da leggere o guardare quest’estate“. Concentriamoci quindi su queste raccomandazioni: non sia mai che, sfogliando le opere segnalate da Gates, non si riesca a “catturare” qualche skill del nostro, che possa darci una mano per avere successo nel lavoro e nella vita.

Cosa guardare d’estate secondo Bill Gates

I libri da leggere sotto l’ombrellone, per Bill Gates, sono quattro: un romanzo e tre saggi. L’altra raccomandazione riguarda invece una serie da godersi in streaming.

Quest’ultima è “Slow Horses“, uno spy drama visibile in Italia su Apple TV+. Gates rivela, sul blog, di avere una predilezione per le storie di spie, tanto da considerare John Le Carré uno dei suoi autori preferiti. Tra i film migliori in assoluto, per Bill Gates, vi sono Spy Game e I tre giorni del Condor, entrambi con il grandissimo Robert Redford.

I consigli di lettura di “Gates Notes“

Venendo ai consigli di lettura, il blog di Gates suggerisce in primis il romanzo The Women, di Kristin Hannah: si tratta della storia di una infermiera in missione durante la guerra del Vietnam.

I tre saggi, invece, spaziano dall’intelligenza artificiale e da come questa migliorerà la vita delle nuove generazioni studentesche (Brave New World di Sal Kahn), a una guida su come amplificare la generosità per rendere il mondo più equo (Infectious Generosity di Chris Anderson), passando per un manuale su come migliorare le proprie abilità conversazionali e sociali (How to Know a Person di David Brooks).