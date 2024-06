Telefono scarico, l’errore è solo tuo: questo filo ti ha bruciato la batteria | Cambialo prima che sia tardi

Telefono scarico, la colpa è tua. Il filo che hai scelto ti sta rovinando la batteria.

Ormai siamo tutti quanti diventati una sorta di tutt’uno con il nostro telefonino. Non per nulla lo portiamo ovunque con noi, persino quando andiamo in bagno. E così capita, come molti utenti raccontano sui Social, che talvolta cada nell’acqua e che pertanto siano costretti, con il cuore spezzato in mille pezzi, a gettarlo e ad acquistarne uno nuovo.

Chiaro è che con la situazione a dir poco pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese, oltre che in Europa in linea generale, tutto ciò sarebbe meglio evitarlo. Fatto sta che piuttosto rinunciamo a comprare del cibo ma al nostro smartphone non possiamo e, soprattutto, non vogliamo rinunciarci. Inoltre il più delle volte ne vogliamo pure uno tra i nuovi usciti sul mercato.

E per tale motivo è anche bello caro. Tuttavia alcuni, con il preciso obiettivo, di risparmiare puntano all’usato di qualità. Fatto sta che se una persona ha deciso di disfarsene, come molti raccontano su svariati gruppi sul Web, è perché magari l’apparecchio in questione ha qualche problema, successivamente camuffato, per tentare la sua vendita.

Oppure, essendo datato, a stretto giro non sarà più utilizzabile soprattutto per quanto concerne alcune specifiche funzioni e App. Oltre a ciò può essere che la batteria non sia più al top. Ok, se dopo aver fatto i doverosi conti, verifichiamo che il gioco vale la candela e che possiamo acquistarne una di ricambio a poco, possiamo procedere all’acquisto.

Telefono scarico, la colpa può essere tua

Tuttavia, in linea di massima, quando acquistiamo anche un telefonino nuovo di zecca dobbiamo sempre valutare con grandissima attenzione la qualità di essa, dunque anche la sua durata. Oltre a ciò evitiamo di rovinarla mettendolo l’apparecchio vicino a fonti di calore, sia dirette che indirette.

Lo stesso dobbiamo dire di luoghi eccessivamente freddi. Insomma, lo sbalzo termico può giocare davvero cattivi scherzi alla batteria oltre che all’apparecchio in toto. Occhio anche a caricarlo in maniera spasmodica per uscire di casa sempre con la carica al 100%. E soprattutto se avete questo filo gettatelo. Lui vi manda infatti in tilt la super nominata batteria.

Questa modalità ti rovina la batteria

Cominciamo con il dire che per il bene del nostro dispositivo mobile ma anche per la nostra incolumità non dobbiamo mai lasciare attaccato alla presa di corrente lo spinotto che, tramite cavetto, ci permetterà di caricarlo. Detto ciò, se quest’ultimo è sfilacciato buttiamolo. Inoltre usiamo sempre strumenti di qualità e appositi per il modello che abbiamo acquistato di telefonino.

Tuttavia, anche se abbiamo seguito queste dritte, c’è pure un’altra assai spinosa faccenda che dovremo ponderare dal momento che pare che sia essa una delle cause principali del deperimento, pure a stretto giro, della batteria. Parliamo di quegli strumenti, cavetto incluso, che ci permettono di mettere in atto la ricarica super rapida soprattutto se la sfruttiamo con fin troppa disinvoltura.