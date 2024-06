Zero multe con un’app, quando guidi per strada aprila subito: risparmi ogni volta centinaia di euro con una funzione

Con una sola applicazione puoi risparmiare centinaia e centinaia di euro evitando tutte le multe, ecco come devi fare.



Nostro caro automobilista che sei alla lettura, sappi che ci sono una serie di applicazioni che ti potranno essere di grande aiuto per poter avere un’esperienza di guida migliore. L’importante è che tu impari ad utilizzarle nella maniera corretta, per evitare delle spiacevoli sorprese.

Intanto ci teniamo a sottolineare che, lo smartphone alla guida non si utilizza. Questo vale, innanzitutto perché è pericoloso, ma in secondo luogo, anche perché le sanzioni, con la revisione del Codice della Strada, saranno molto più severe. Lo ha detto anche il Ministro dei trasporti che le sanzioni saranno veramente molto salate.

Ciò non toglie che prima di partire con la tua automobile, tu non possa impostare una delle applicazioni migliori per chi viaggia in auto, in modo tale che ti possa essere di aiuto durante il viaggio. In particolare ci riferiamo alle app in cui il navigatore ti può essere di aiuto per arrivare a destinazione ed evitare anche le multe.

Insomma, nonostante i nostalgici non hanno alcuna intenzione di cedere alle lusinghe della tecnologia, ci sono alcuni casi in cui essa è veramente di grande aiuto e ti vorremmo spiegare il motivo.

L’app che devi assolutamente avere

Scaricando dallo store ufficiale del tuo dispositivo questa applicazione sarà il tuo secondo pilota, proprio quello che aspettavi. In pochi click puoi avere tutte le sue funzionalità sul tuo dispositivo, in maniera semplice e gratuita, come non l’avevi mai avuta in precedenza. Un funzionamento che si adatta anche a chi non è un mago della tecnologia.

Stiamo parlando di Waze, concorrente diretto, per quello che riguarda sia Google Maps che Mappe di iOS, alcuni automobilisti la utilizzano già. Coloro che provvedono allo sviluppo, hanno annunciato che, alle già numerose funzionalità, se ne aggiungeranno di altre.

Meno multe e viaggio facilitato

Waze è un ottimo navigatore e in maniera precisa indica la presenza di autovelox e limitatori di velocità. Con il nuovo aggiornamento queste indicazioni saranno ancora più precise, ma questa non è l’unica novità.

Particolare attenzione anche alle rotatorie che saranno tutte segnalate con precisione e oltre a questo l’indicazione dell’uscita giusta sarà ancora più semplice. Infine Waze offrirà indicazioni precise per quello che riguarda la presenza dei parcheggi e come raggiungerli. Anche le condizioni della strada saranno indicate in maniera precisa e puntuale. Perfetta per ogni automobilista.