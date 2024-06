Vacanze annullate, questa svista ti costa caro: se devi prendere un aereo non puoi permetterti errori | Controllala bene

Controlla bene e non commettere mai questo errore. Vale soprattutto nel caso in cui tu debba prendere un aereo, rischi di annullare tutto.

Quando si viaggia in aereo occorre seguire alcune regole ben precise per evitare che a un controllo si finisca per dover abbandonare il volo ed annullare le vacanze. In genere la regolamentazione viene indicata in maniere puntuale e precisa sul sito delle compagnie di volo.

Nel momento in cui si decide di prenotare il volo con una compagnia piuttosto che con un’altra è consigliabile leggere le indicazioni fornite per evitare anche di pagare il sovrapprezzo. Questo vale non solo se le valigie superano le dimensioni o il peso, ma anche nel caso in cui si abbiano con se dei prodotti che non sono concessi.

Conoscere le regole della compagnia aerea si rivela indispensabile per non avere delle brutte sorprese. Le indicazioni da seguire sono in parte quelle dettate dalle normative internazionali e dall’altra quella che decide la compagnia stessa.

Visto l’avvicinarsi del momento in cui la maggior parte della popolazione preparerà le valigie per partire alla volta delle città scelte per le proprie vacanze. È il momento di comprendere qualcosa di importante.

Il trasporto di animali e trasporti particolari

Ci sono alcune compagnie di volo internazionale che ammettono il trasporto in stiva degli animali. Ma una delle compagnie che invece non permette il trasporto di animali domestici, salvo il caso in cui si tratti di cani guida o animali destinati a specifica assistenza, è Ryanair.

Questa al contrario, permette il trasporto di ceneri, purché siano chiuse nella maniera corretta e siano imballate con un contenitore con coperchio a vite, proteggendole da eventuali rotture. Occorre, per il loro trasporto, provvedere al pagamento dell’ordinaria franchigia. Invece per quello che riguarda il trasporto di resti umani, esso è possibile solo su prenotazione e nella tratta Londra Stanstead-Knock.

Per quello che invece riguarda i liquidi e gli oggetti vietati

I liquidi possono essere trasportati a patto che si seguano le regole indicate dalle leggi dell’UE. I contenitori devono essere di una capienza massima di 100 ml e il trasporto deve avvenire inserendoli all’interno di un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile dalle dimensioni massime di 20×20 e la capacità massima di 1 litro.

Sono invece severamente vietate le armi da fuoco, le pistole, le armi appuntite e gli oggetti contundenti. Inoltre non possono essere trasportati esplosivi, sostanze infiammabili e sostanze tossiche e chimiche.