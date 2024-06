Acquisto prima casa, taglia i costi del notaio: con queste dritte risparmi 3000 euro e ti regali una bella vacanza

Sull’acquisto della prima casa puoi risparmiare fino a 3000 euro tagliando il costo del notaio. E puoi anche andare in vacanza.

Il mercato immobiliare attualmente propone delle ottime occasioni. In alcune città è possibile acquistare degli immobili a prezzi veramente convenienti. Se nelle grandi città i prezzi rimangono comunque molto elevati, nei piccoli centri si trovano abitazioni anche introno ai 60/70 mila euro.

In un momento di questo genere sono molti coloro che decidono che potrebbe essere il momento di investire, smettere di vivere in una casa in locazione ed acquistare una propria abitazione. Certo ve lo dobbiamo dire, nonostante i prezzi delle case sono molto convenienti, lo stesso non si può dire per quello che riguarda i tassi di interesse e i costi burocratici da sostenere per l’acquisto della casa.

Ma ci sarebbe un modo per riuscire a risparmiare una somma piuttosto elevata e riuscire a far conciliare la voglia di comprare una casa, con quella di andare in vacanza. Se vi dicessimo che ci sarebbero dei modi validi per riuscire a tagliare sulle spese?

Come spesso succede i consigli migliori per il maggior risparmio lo si può ottenere attraverso i siti web. Ci sono alcuni semplici trucchi che ti possono far risparmiare.

Quanto ti costa comprare una casa

Sembra semplice comprare una casa vero? Sempre che per il mutuo non ci siano grandi problemi, il costo dell’abitazione non è certo l’unico da sostenere. Innanzitutto ad esso occorre aggiungere eventuali costi di ristrutturazione, che nel caso in cui si tratti di un’abitazione con molti lavori da fare, potrebbero richiedere un investimento non indifferente. A questi si aggiunge poi, il costo dell’arredo.

Ma tra le spese che si devono sostenere non ci si può dimenticare di quelle per il notaio. Questa figura ricopre un ruolo molto importante nella compravendita degli immobili, ma ci sarebbe un buon modo per avere un risparmio.

Come tagliare le spese del notaio

Il notaio è un pubblico ufficiale senza il quale non è possibile procedere al passaggio di proprietà dell’immobile. Questo verifica che la proprietà dell’immobile sia a carico esclusivo del venditore, inoltre controlla che non vi siano ipoteche o altri vincoli che non permetterebbero l’acquisto. Insomma, il notaio è chiamato a svolgere tutte le verifiche preliminari andando a cercare negli ultimi 20 anni di vita dell’immobile stesso.

Per tagliare i costi, che non sono quasi mai ridotti, è possibile farsi fare diversi preventivi e chiedere di calcolare le spese notarili in percentuale su quello che è il valore catastale dell’immobile e non l’effettivo prezzo dichiarato dalle parti.