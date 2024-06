Smartphone sempre scarico, la colpa è tua ma puoi rimediare: fai questo una volta alla settimana e torna come nuovo

Qualche piccolo consiglio per evitare uno dei peggiori incubi dei nostri tempi: il cellulare permanentemente scarico. Scopriamo cosa fare.

E’ una cosa alla quale ormai ci siamo abituati un po’ tutti: dopo qualche anno dall’acquisto, il nostro smartphone – tanto prestante all’inizio – comincia a perdere qualche colpo, come ad esempio consumare la propria carica in pochissime ore.

Poco dopo essere usciti di casa la mattina, quindi, ci troviamo già nella necessità di trovare attorno a noi qualche presa di corrente, al fine di ripristinare quel minimo di batteria utile per poter chiamare casa, controllare i messaggi, navigare in rete, ecc.

Si tratta, come è facilmente intuibile, di un bel fastidio, ma d’altronde pare fisiologico che questi piccoli gioielli di elettronica vadano incontro a tale destino, prima o poi. Esistono però dei modi per poter contenere e rimandare il più possibile questa spiacevole deriva.

Tra le cose che tendenzialmente non andrebbero mai prese con superficialità vi è, ad esempio, la richiesta di aggiornamenti da parte del sistema operativo. Sebbene apparentemente questi upgrade non sembrino impattare sulla durata della carica, in realtà una piccola funzione in questo senso la svolgono. Aggiornare il sistema significa infatti anche efficientare ed ottimizzare le funzioni del nostro cellulare, e questo talvolta genera indirettamente un minor dispendio energetico.

I “tips” per conservare bene lo smartphone

Allo stesso tempo sarebbe anche opportuno non scaricare sul nostro dispositivo troppe app che lavorino costantemente “sottotraccia” (i social ad esempio tendono ad aggiornare post, stories e threads costantemente, anche se non li stiamo usando).

E’ infatti ovvio che tali applicazioni consumano moltissimo pertanto, se non le usiamo spesso, meglio disinstallarle. Inoltre, è sempre bene evitare che la batteria si scarichi del tutto, così come tenerla in carica per troppo tempo, quando ad esempio ha già raggiunto l’80%: la sua capacita di resistenza tende infatti in tal modo a ridursi parecchio e a perdere prestazioni.

Migliorare le prestazioni del nostro cellulare

Ora che si sta avvicinando sempre di più la bella stagione e – tendenzialmente – passeremo molto tempo sulla spiaggia, una cosa che va assolutamente evitata è quella di lasciare lo smartphone sotto il sole: tra gli elementi che danneggiano le batterie vi sono infatti le temperature estreme, dal caldo torrido (sopra i 30°) al freddo intenso (sotto lo 0°).

Concludiamo infine con un consiglio sulla buona manutenzione del nostro dispositivo digitale: è opportuno, di tanto in tanto, diciamo almeno una volta alla settimana, spegnere il cellulare e lasciarlo riposare una mezz’ora. Il riavvio infatti permette al sistema operativo di correggere quegli errori che talvolta possono farci consumare di più, rendendolo di nuovo prestante come un tempo.