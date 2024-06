INPS, comunicazione urgente: l’Assegno Unico revocato a migliaia di famiglie | La motivazione fa rabbrividire

Inps lancia una comunicazione urgente a tutti i cittadini italiani che godono dell’Assegno Unico il beneficio verrà sospeso.

Come sappiamo bene, in un momento in cui tutti fanno i conti centesimo dopo centesimo, gli aiuti concessi dallo stato sono indispensabili. Questo vale per tutta la popolazione italiana, a maggior ragione per alcune famiglie che si trovano in grande difficoltà.

Quando lo Stato italiano annuncia che ci saranno aiuti a livello economico, sono molte le famiglie che non si lasciano sfuggire l’occasione, inviando prontamente la domanda per ottenere il beneficio. Allo stesso modo riceve una comunicazione che dice di non aver più diritto ad ottenere il sostegno economico, manda nello sconforto chiunque la riceva.

L’allarme è stato lanciato, sembra preoccupare moltissime famiglie. Tutti gli italiani che aspettano il bonifico del bonus in questione, sono a dir poco preoccupati. Non sono pochi coloro che fanno affidamento sull’importo mensile per poter raffrontare alcune spese a cui altrimenti non si potrebbe far fronte.

L’allarme non è frutto di invenzioni, ma di un messaggio lanciato in maniera diretta dall’Inps. L’ente previdenziale ha comunicato che alcune famiglie si vedranno sospeso l’assegno unico. Ricordiamo che tale misura viene erogata alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni.

L’assegno unico di giugno è in pericolo

Quello che ci dicono le cronache è proprio questo, l’assegno unico a cui molte famiglie hanno diritto in seguito alla sua introduzione nel sistema economico italiano, potrebbe essere a breve sospeso.

Questo almeno è quello che sarebbe sembrato da alcuni messaggi che sono arrivati ai cittadini italiani, che si sono detti non poco preoccupati della questione. La realtà però è un’altra, gli italiani in questione non hanno alcun motivo di preoccuparsi, salvo problematiche dirette per esempio sulla domanda, di cui però dovrebbero essere al corrente. Il messaggio che sembra proprio arrivare dall’Inps, in realtà sarebbe la solita truffa ai danni degli onesti, pensata dai malintenzionati, che vorrebbero avere accesso ai dati dei cittadini.

Proprio l’Inps lancia l’allarme

La comunicazione è apparsa sul sito ufficiale dell’Inps. Nelle ultime settimane sono stati molti coloro che hanno denunciato l’arrivo di un messaggio anomalo, secondo il quale vi erano dei dati da confermare per continuare a beneficiare dell’importo erogato mensilmente.

Nonostante sembrasse che tale comunicazione arrivasse direttamente dall’Inps, la realtà è che si tratta della solita truffa. In alcun casi l’ente potrebbe inviare delle comunicazioni di tale genere per far confermare i dati ai cittadini. Tale richiesta potrebbe essere rispettata solo accedendo al sito istituzionale, o recandosi presso gli uffici adibiti.