Strade più sicure, arriva il decreto “salva automobilisti”: con queste modifiche non dovrai preoccuparti di nulla

Grazie al decreto “salva automobili”, le strade daranno finalmente molto più sicure. Molti gli elementi che cambieranno nella vita degli automobilisti italiani.

Molto sta cambiando in questi ultimi mesi per tutti gli automobilisti italiani. Che l’Italia abbia bisogno di un netto cambiamento, questo lo sappiamo già da tanto tempo. Sono ormai numerosi gli aspetti su cui intervenire in maniera decisa e repentina, per fare in modo che la vita dell’automobilista, possa svolgersi nella maniera migliore.

In questa prospettiva sono due gli eventi che hanno toccato da vicino ognuno di noi che quotidianamente utilizziamo la nostra automobile. Innanzitutto ci riferiamo all’introduzione dell’auto elettrica. Questi nuovi ritrovati della tecnologia ci dovrebbero permettere di migliorare le condizioni ambientali in cui viviamo. Peccato che però per poterla accettare ed inserire il nostro tessuto sociale, occorre ancora molto lavoro.

Non sono pochi con loro che nutrono non pochi dubbi nei loro confronti. Tra notizie di cronaca proprio lusinghiere, prezzi estremamente elevati, e difficoltà di carica in alcune città che non sono ancora preparate ad accogliere l’iniziativa, le automobili elettriche stanno spaventando i cittadini italiani.

A frenare le polemiche di confronti dell’Elettrico ci ha pensato però la revisione del codice della strada. L’Unione Europea dopo aver imposto i motori green, avrebbe deciso che le strade devono essere più sicure e che questo doveva iniziare da un netto cambiamento delle regole presenti nei paesi che fanno parte dell’UE.

Un lavoro lungo che ancora non è finito

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture gli ultimi mesi ha lavorato duramente sul cambiamento del codice della strada. Numerosi aspetti su cui si è intervenuti, ma tale modifica sembra essere ancora un cantiere aperto. Dopo aver previsto una serie di cambiamenti e l’inasprimento di alcune sanzioni, si continua a lavorare con dei decreti specifici, che dovrebbero regolare aspetti della strada che troppo spesso sono sottovalutati.

Nel marasma ci sono finiti gli autovelox. Numerose polemiche che sono sorte proprio nelle scorse settimane i loro confronti. La paura è che questi possono essere utilizzati in maniera irregolare, occorre quindi intervenire per tutelare l’automobilista.

Il nuovo decreto autovelox arriva dopo 10 anni

Che gli autovelox siano da sempre elemento di discussione, questo è risaputo. Adesso però un decreto indica le modalità di collocazione di utilizzo di questi apparecchi. Quello che si vuole evitare che diventino un modo per i comuni e le province di fare cassa. Gli autovelox devono servire solo a tutelare l’automobilista da chi non rispetta il codice della strada.

Il decreto indica che l’apparecchio deve essere utilizzato solo nelle zone in cui vi è una documentata impossibilità che si verifichi un incidente, che sia stata documentata da fatti precedenti. Inoltre viene indicato come gli autovelox debbano essere posti a una specifica distanza l’uno dall’altro. Tutto questo per evitare la valanga di sanzioni che spesso ha colpito i cittadini italiani.