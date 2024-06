Poste Italiane, niente più file per ritirare questo documento: da luglio cambia davvero tutto | Prenotati con l’app

Poste Italiane da l’annuncio ufficiale, finalmente si potrà ritirare il documento senza dover far file, ti basta semplicemente l’app.

La burocrazia sempre troppo lenta, un modo di gestire le pratiche troppo laborioso, questo è quello che da sempre, l’italiano medio lamenta. Uffici sempre pieni, immense file da fare prima di poter ottenere il servizio per cui ci si rivolgeva loro. Attualmente la cronaca ci insegna che la prospettiva sta cambiando in maniera molto veloce.

Per quanto possibile l’italiano sta scoprendo una burocrazia che grazie allo sviluppo tecnologico di cui tutti siamo protagonisti, potrebbe migliorare. Ad oggi la maggior parte che le domande può essere inviata in via telematica, era semplice immaginare come tali pratiche potessero essere inviate in piena autonomia.

In realtà sono già molto le pratiche a cui è possibile accedere semplicemente attraverso il computer, o il proprio smartphone. Ricordiamo che già da diversi anni i cittadini italiani possono procedere alla compilazione del suo ISEE annuale in maniera molto semplice, utilizzando ancora una volta l’identità digitale.

Ad oggi molto utilizzato anche il servizio per quello che riguarda la compilazione del modello 730. In precedenza la dichiarazione dei redditi poteva essere inviata esclusivamente grazie ai fiscalisti e i commercialisti. Ora è invece possibile utilizzare il modello precompilato e in pochi clic inviare il proprio 730.

Una burocrazia più accessibile

Probabilmente il risultato che si vuole ottenere è quello di poter godere di una burocrazia molto più snella, che non mette più in difficoltà i cittadini italiani e gli permette di adempiere ai loro obblighi in maniera semplice e veloce anche semplicemente da casa.

In questa prospettiva era stata introdotta la possibilità per alcuni comuni di richiedere il passaporto direttamente negli uffici postali, eliminando l’obbligo di prendere appuntamento presso un ufficio sempre pieno. Attualmente la possibilità di richiedere il passaporto alle poste era destinato solo ai comuni con meno di 5000 abitanti, ma presso tutto dovrebbe cambiare.

Alle poste per prendere il passaporto

Già da luglio per i cittadini italiani dovrebbe essere possibile richiedere il proprio passaporto presso gli uffici postali. Esattamente come si fa per qualsiasi altra operazione, sarà possibile richiedere l’appuntamento direttamente dall’applicazione ufficiale dell’ente.

In questo modo sarà molto semplice scegliere l’ufficio, l’ora e la data, in cui si ha la possibilità di recarsi presso gli sportelli per ritirare il documento. Si tratta di un cambiamento effettivamente interessante anche in vista dell’estate che sta per arrivare, e dei viaggi che ogni cittadino italiano potrebbe organizzare.