Niente bonus psicologo, se lavori in questa azienda ottieni visite gratuite e supporto psicologico: è tutto gratis

C’è una impresa in Italia nella quale il welfare aziendale viene praticato al massimo livello. Scopriamo assieme di quale società parliamo.

Il welfare aziendale, nel nostro paese, risulta essere sempre più diffuso. Gli incentivi pubblici per gli imprenditori da un lato e il progressivo ritirarsi dello stato sociale dall’altro hanno fatto sì che, in questi ultimi anni, l’erogazione di numerosi benefit da parte delle imprese ai propri dipendenti venga accolta con estremo favore un po’ da tutti.

Quando si parla di welfare aziendale, ovviamente, intendiamo svariate cose diverse: vi sono infatti piccole aziende che si limitano ad una ordinaria copertura assicurativa di tipo sanitario per i propri collaboratori e veri e propri colossi imprenditoriali che optano, invece, in servizi decisamente molto più articolati.

Tra queste ultime ve n’è una che ha addirittura istituito una figura apposita, che si occupa proprio di comprendere e selezionare le esigenze di dipendenti e loro famiglie: essa è stata denominata – un po’ retoricamente – “welfare hero“, e ciò ci dà già la cifra dell’importanza che il welfare aziendale riveste in questa realtà imprenditoriale.

Ma non solo. Stiamo infatti parlando di una grande impresa, che conta oltre 1.500 dipendenti sparsi in tutta Italia, per i quali sono state erogati, lo scorso anno oltre 3.000 sessioni con psicologi, più di 800 consulti di telemedicina e circa 30 borse di studio per i figli.

I Wellness Days a Roma, Milano e Napoli

L’azienda in questione è Italo SpA, il secondo player italiano del trasporto passeggeri su rotaia.

L’ultima trovata di Italo in fatto di benessere dei propri dipendenti è quella dei “Wellness days“, tre giorni tra Milano, Roma e Napoli dedicati alla salute psico-fisica di tutto lo staff aziendale. La società ha addirittura messo a disposizione ben 1.300 consulenti: psicologi, nutrizionisti, medici specialisti, insegnanti di yoga e meditazione, massaggiatori olistici.

Italo e il welfare aziendale

L’iniziativa inusuale, ma assai gradita a tutti i dipendenti, si chiude in questi giorni: il 27 maggio il “viaggio del benessere” è partito da Napoli, il 29 ha fatto tappa a Roma ed il 31 a Milano, per il gran finale.

Un vero e proprio tour per la penisola, dunque, che ha prevalentemente lo scopo di sensibilizzare tutti i collaboratori coinvolti nei confronti della salute e del benessere anche sul proprio posto di lavoro, secondo l’idea – piuttosto ovvia, in realtà, ma non così spesso messa in pratica – che un ambiente salubre in ufficio porta benefici tangibili anche alle performance dell’azienda.