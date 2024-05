730, se lo fai entro questa data ottieni immediatamente tutti i soldi: non perdere l’occasione | Occhio al calendario

Se invii il 730 entro questa data puoi avere immediatamente indietro i tuoi soldi. Non perdere l’occasione che stavi aspettando.

Ebbene nostri cari lettori, siamo tutti sotto lo stesso cielo vero? Ebbene, questo vuol dire che in effetti siamo tutti afflitti da un male comune, quello del 730. La buona e cara dichiarazione dei redditi ci ha bussato alla porta e ci chiede di essere compilata una volta per tutte.

Ogni anno la stessa storia, il 730 bussa alla nostra porta e tocca a noi comuni cittadini compilarlo e presentarlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, ente destinato al controllo dei conti presentati dagli italiani va a ricalcolare la dichiarazione cercando di provvedere, nel minor tempo possibile al rimborso IRPEF, nel caso sia dovuto.

Ovviamente la somma che spetta per quello che riguarda il rimborso, dipende dalla dichiarazione che si invia. Si ricorda che per quest’anno sono diverse. Non sono pochi coloro che hanno deciso di provvedere in piena autonomia utilizzando il modulo precompilato. Poi c’è chi si è affidato, come sempre, al suo commercialista di fiducia.

Solo presentando il modulo 730 è possibile quindi, accedere ai rimborsi a cui si può aver diritto. Ma ci sono scadenze da rispettare se non si vuole correre il rischio di avere problemi.

Il rimborso IRPEF

Tra i rimborsi più attesi da coloro che presentano come ogni anno il 730, c’è sicuramente quello IRPEF. Con l’arrivo di quel momento dell’anno in cui si deve presentare la dichiarazione dei redditi, parte anche l’attesa per quello che riguarda il rimborso. Anche quest’anno per quello che riguarda le tempistiche non cambia nulla rispetto al passato.

In pochi sanno che la data in cui si riceve il rimborso dipende esclusivamente dal momento in cui si presenta la dichiarazione stessa. I dipendenti riceveranno il rimborso in busta paga, per tutti gli altri invece, l’importo viene ricevuto attraverso bonifico.

Le date da tenere in mente

Se si è tra gli ultimi ad inviare il 730/2024 compilato, allora si sarà anche tra gli ultimi a ricevere il rimborso a cui si ha diritto. Di contro, per altri si avrà la possibilità di ricevere il rimborso già dal prossimo mese. Il tutto è possibile grazie alle tabelle di marcia che sono proposte dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi sono scanditi in maniera specifica dall’art 16-bis del decreto Fiscale n.124/2019. In tale decreto si decide che la prima data di controllo degli importi è quella del 31 maggio, con pagamento il 15 giugno. Per tutti gli altri si andrà a scalare con le date.