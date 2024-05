Casa gratis, con un semplice modulo ti rimborsano una cifra folle: finalmente una buona notizia per le famiglie

Con un semplice modulo puoi avere il rimborso per la tua casa. Un’ottima notizia per tutti gli italiani in affitto. È il momento di fare domanda.

La popolazione italiana si divide in due grandi gruppi. Da una parte ci sono coloro che decidono di acquistare una casa, ovvero hanno la possibilità di farlo, dall’altra parte invece, c’è chi invece, abita in affitto. Qualcuno decide di vivere in affitto, altri invece non hanno altra scelta.

Occorre però sottolineare come il canone d’affitto, esattamente come le rate del mutuo sono una spesa che incombe sulle teste dei cittadini italiani che si trovano costretti a farci i conti di mese in mese, anno dopo anno. Dicono, ad esempio, che a un certo punto si finisce di pagare il mutuo, poi la casa diventa di tua proprietà, sì, magari a 70 anni, ma questo poco conterebbe.

Invece c’è chi nonostante viva in affitto pensa che siano letteralmente soldi buttati al vento, ma diversamente non si può fare.

Quello che è certo è che a volte, pagare l’affitto è molto difficile, a volte oseremmo dire quasi impossibile e tutto semplicemente per via della crisi economica che ha colpito da vicino l’Italia intera. La buona notizia è che finalmente si può accedere alle detrazioni per quello che riguarda la locazione.

È il momento del 730

Se in questo periodo senti spesso parlare di 730, sappi che è il momento di procedere con la sua compilazione. Questa può avvenire rivolgendosi a un contabile di fiducia, o in piena autonomia andando a compilare il modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Proprio quest’ultima di recente ha messo a disposizione un modello precompilato da presentare con pochissimi click.

La dichiarazione dei redditi è sì, un obbligo, ma è anche l’unico modo che si ha a disposizione per riuscire ad ottenere un corrispettivo per le spese sostenute, soprattutto sulle che possono essere portate in detrazione.

Come ottenere il rimborso per gli affitti

Presentando il 730 è possibile avere il rimborso per gli affitti pagati, ma questo non vale solo per le spese della propria abitazione. Forse in pochi lo sapranno ma le spese dell’affitto per studenti fuori sono altrettanto detraibili, anche se i limiti sono ben diversi da quelli per l’affitto personale.

Il massimo della spesa da portare in detrazione è pari a 2.633 euro e la detrazione prevista dalla legge è pari al 19%. Ovviamente, non basta riportare l’importo della spesa sostenuta sul 730, occorre anche dimostrare i pagamenti con le ricevute specifiche.