Gmail, cambio radicale per le email: l’AI rivoluziona tutte le comunicazioni | Se le scrivi così risparmi tempo e soldi

Gmail ha deciso, si cambia in maniera radicale il modo di scambiarsi le mail. Si risparmia sia il tempo che i soldi.

L’Intelligenza artificiale è entrata in ogni singolo aspetto della nostra vita quotidiana. Non dovrebbe di certo stupire sapere che adesso ha preso possesso anche del nostro modo di inviare le email. Il servizio di Google, per il ricevimento e l’invio delle email, sicuramente è tra i più utilizzati in assoluto.

Sono in molti ad avvalersi dei suoi servizi per riuscire scambiare comunicazioni con chiunque in ogni parte del mondo. Un servizio di email molto semplice, estremamente intuitivo, che si adatta veramente a tutti, sia a coloro che ricevono comunicazioni provate o per lavoro.

Sembra che nei prossimi aggiornamenti che Gmail riceverà, verranno implementate alcune funzionalità di intelligenza artificiale. Lo scopo di quest’ultima sarebbe quello di riuscire a rendere l’utilizzo del servizio ancora più semplice e veloce. La prova, l’ennesima, che l’AI non sempre è dannosa, ma in alcuni casi offre anche un grande aiuto agli utenti del web.

Quello che contraddistinguerà Gmail, quindi, sarà una funzionalità smart, che si adatta all’utilizzo che si fa dei servizi stessi. Non servirà di certo, essere degli esperti del web per poterli utilizzare.

Gli strumenti che verranno implementati

Tra gli strumenti maggiormente attesi c’è Copilot Pro di Microsoft utile per riassumere il contenuto delle mail, generare una bozza, ricevere dei suggerimenti per andare a miglioramenti del testo e moltissime altre funzionalità che renderanno tutto molto più semplice.

Numerosi gli elementi su cui si va ad intervenire, compresa anche la migliore gestione del traffico in uscita ed in entrata delle mail. Una funzionalità che in realtà diventerà ben presto, quella preferita da tutti gli internauti. Un modo per poter avere accesso ai messaggi in maniera molto veloce.

Un notevole risparmio

Quello che sembra certo è che grazie alle nuove funzionalità che l’Intelligenza Artificiale implementerà in Gmail, sarà possibile ottenere anche un notevole risparmio. Innanzitutto è possibile avere un buon risparmio in termini di tempo. Consultare le proprie mail e anche la propria agenda digitale sembra essere molto più semplice di quello che si possa pensare e sicuramente molto più veloce.

Una minore perdita di tempo si traduce, ovviamente, in un buon risparmio in termini di denaro. Meno tempo si perderà a consultare le mail e maggiore sarà quello che si potrà dedicare ad altre attività che possono essere fruttuose. Ovviamente questa è solo la prima delle tante implementazioni che si avranno con Gmail.