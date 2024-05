Bollette, questo sconto è già attivo ma in pochi lo conoscono: risparmi 500 euro in un batter d’occhio | Fai richiesta

Ecco lo sconto per poter risparmiare ben 500 euro sulle bollette di luce e gas.

Sono in arrivo nel corso di questo 2024 novità estremamente significative per quanto riguarda le bollette della luce e del gas.

Già a partire dallo scorso mese di aprile è stato inserito all’interno dello schema relativo alle agevolazioni statali anche il cosiddetto contributo straordinario.

In molti dunque si sono chiesti di conseguenza in che modo possa funzionare questo tipo di contributo rispetto alla versione primaria e originaria dell’agevolazione.

Un’introduzione, questa, che ha portato a numerosi cambiamenti importanti, con tutti coloro che potranno godere di questo tipo di agevolazione che avranno la possibilità di risparmiare anche fino a 500 euro.

Bollette: le novità del Bonus Luce e Gas 2024

A partire dallo scorso mese di aprile c’è stata la cancellazione dalle agevolazioni statali del contributo straordinario, che è andato però allo stesso tempo ad aggiungersi al contributo ordinario. Tale tipo di contributo fu istituito l’anno scorso dal Governo con il preciso obiettivo di prestare aiuto e sostegno a tutte quelle famiglie in gravi difficoltà economiche e alle prese con gli aumenti dei costi delle bollette della luce e del gas.

A causa della cancellazione del contributo straordinario come agevolazione aggiuntiva oltre a quella ordinaria vi è ora la concessione di un solo aiuto statale, che prende per la precisione il nome di Bonus Luce e Gas 2024. I tipi di importi previsti da questo tipo di bonus sono i seguenti: bonus luce e gas annuale da 142,74 euro e bonus mensile di 11,7 euro per le famiglie formate da uno o due membri; bonus luce e gas annuale da 183 euro e bonus mensile di 15 euro per le famiglie formate da tre o quattro membri; bonus luce e gas annuale da 201,3 euro e bonus mensile di 16,5 euro per le famiglie formate da più di quattro membri.

Bonus Luce e Gas 2024: chi ne può usufruire e come fare richiesta

A poter usufruire del Bonus Luce e Gas 2024 sono tutte quelle famiglie che si ritrovano con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al di sotto dei 9.530 euro. Per quanto riguarda le famiglie formate da quattro o più figli il limite dell’ISEE viene però aumentato fino ai 20.000 euro. Tutte le famiglie con un ISEE compreso tra i 9.530 euro e i 15.000 euro e con meno di quattro figli possono godere lo stesso del bonus con una percentuale dell’80% dell’importo standard.

In merito infine alla richiesta del Bonus Luce e Gas 2024 l’agevolazione viene riconosciuta in maniera automatica a tutti coloro che si ritrovano ad avere a che fare con situazioni complicate dal punto di vista economico senza che vengano inviate particolari richieste a enti statali o al gestore: sarà sufficiente dunque la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS allo scopo di ricevere l’ISEE.