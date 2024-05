Auto nuova, sconto di 13.750 euro se la richiedi entro il 4 giugno: approfitta subito dello sconto e sarà tua

Puoi avere un’auto completamente nuova con uno sconto di 13.750 euro, ma ne devi approfittare entro il 4 giugno.

Il mercato dell’automobile negli ultimi mesi è cambiato in maniera radicale. Il motivo sembra da cercare all’interno di quella che è la nuova proposta del mercato, ovvero le automobili elettriche. Quest’ultime promettono di rivoluzionare letteralmente il mondo delle vetture e non solo.

L’Unione Europea ci dice che occorre lavorare affinché si possa avere un ambiente più pulito e si riescano ad abbattere le emissioni nocive che sono provocate in gran parte proprio dalle automobili. Il caro carburante a cui da sempre siamo abituati e molto inquinante, meglio optare per un’energia che sia pulita, come l’elettricità. Da tutto questo nascono le automobili elettriche che tanto piacciono a chi cerca qualcosa di diverso.

Il progetto sarebbe quello di rendere le auto elettriche le uniche in commercio nell’arco di pochi anni. Di recente però, si è avanzata l’ipotesi di introdurre dei carburanti che siano comunque meno inquinanti, ma che risultino essere una valida alternativa.

Intanto però si continua a spingere sulla vendita delle auto elettriche e ibride, una spinta che passa attraverso una serie di ecoincentivi che dovrebbero aiutare il cittadino italiano ad affrontare l’ingente spesa di una vettura nuova.

I nuovi incentivi auto

Lunga è stata l’attesa, ma finalmente si potrà procedere con la richiesta dei nuovi incentivi auto. Il decreto è stato filmante pubblicato sulla gazzetta e a partire dal 3 giugno si potranno inviare le domanda. Lo Stato italiano ha messo 1 miliardo di euro a disposizione dei cittadini.

Si potrà beneficiare del contributo rottamazione, fino a un massimo di 13.750 euro. Un contributo non di poco contro che permetterà di avere accesso a vetture meno inquinanti sostenendo un prezzo non eccessivamente elevato. Ovviamente occorre soddisfare alcuni specifici requisiti.

Cosa occorre sapere

Numerose sono le novità che sono state previste dal nuovo decreto, tra di esse anche i requisiti delle vetture coinvolte nella contrattazione. Innanzitutto il veicolo da rottamare deve essere al massimo di classe Euro 5 e la scelta deve ricadere su una vettura elettrica, ovvero su quelle che sono le auto ibride. Insomma, si cerca di incentivare l’acquisto delle auto che si rivelino poco inquinanti, se non ad emissione zero.

Mentre gli incentivi più alti vengono erogati per quelle che sono le auto più inquinanti, occorre anche ricordare che per gli ISEE che non superano i 30 mila euro l’anno è possibile beneficiare di bonus fino al 50%. Il prezzo massimo su cui è possibile godere dell’ecoincentivo è di 35 mila euro.