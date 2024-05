DAZN, spettatori infuriati per i rincari: con questo trucco però risparmi e non ti perdi nemmeno una partita

Ecco il trucco per poter riuscire a risparmiare con DAZN.

Brutte notizie per tutti i clienti di DAZN.

A partire da questo mese di maggio i prezzi per l’abbonamento alla nota piattaforma streaming andranno infatti incontro a pesanti incrementi.

Nello specifico vi sarà un aumento del 20% su tutti e tre i pacchetti, e cioè Start, Standard e Plus. DAZN prosegue quindi con un tipo di politica dopo gli aumenti che si erano già fatti registrare lo scorso mese di gennaio.

I metodi per pagare di meno e per poter risparmiare però non mancano.

L’aumento dell’abbonamento a DAZN

Gli aumenti dell’abbonamento a DAZN riguardano tutti e tre i pacchetti messi a disposizione dalla piattaforma: in media vi è stato da gennaio scorso a questo maggio un incremento del 20%, ma gli aumenti più consistenti si sono verificati soprattutto con il pacchetto Plus, il cui abbonamento annuale è salito nel giro dell’ultimo mese di ben 60 euro da 539 a 599 euro. Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili si è invece passati con il Plus da 49,99 euro ad aprile a 59,99 a maggio, e cioè 10 euro in più ogni mese.

Un modo per poter risparmiare consiste proprio nello scegliere il tipo di abbonamento più adatto. Tra l’abbonamento mensile e quello annuale sarebbe preferibile scegliere l’ultimo, ma è bene in ogni caso considerare i tipi di abbonamento permessi da DAZN: abbonamento mensile senza alcun vincolo, con cui si paga ogni mese ma che può essere interrotto in qualsiasi momento; abbonamento annuale con pagamento mensile, con sui si paga ogni mese e che deve essere mantenuto per almeno dodici mesi; abbonamento annuale con pagamento in anticipo, con cui si paga tutto in una sola soluzione. Da un confronto tra i vari tipi di pagamenti è emerso come l’opzione del pagare tutto e subito sia quella che permette di ottenere i maggiori risparmi.

DAZN: i tre diversi pacchetti

Il piano di abbonamento a DAZN maggiormente diffuso è probabilmente quello Standard, il cui piano annuale viene a costare 359 euro (29,91 euro al mese). Con il piano mensile si paga invece 34,99 euro al mese, per cui con il pagamento in un’unica opzione si possono risparmiare ben 60 euro all’anno. Il piano Plus risulta essere molto più completo rispetto a quello Standard, in quanto permette l’associazione di sette diversi dispositivi e l’utilizzo di due diverse reti internet: questo è l’unico pacchetto che rende possibile la condivisione, e dividendo le spese tra due diverse famiglie l’abbonamento annuale verrebbe a costare 300 euro.

Terzo e ultimo pacchetto è infine quello Start, che non include il calcio ma che permette di guardare tutti gli altri sport di cui DAZN detiene i diritti, dal basket al rugby fino ad arrivare al volley. Anche in questo caso si può risparmiare con il piano annuale, che costa 99 euro (il piano mensile viene invece a costare 11,99 con vincolo di 12 mesi o 14,99 euro senza vincoli).