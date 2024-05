Agenzia delle Entrate, elimina i debiti senza intaccare il conto corrente: con queste rate non te ne accorgi nemmeno

Puoi eliminare i tuoi debiti con l’Agenzia delle Entrate anche senza andare ad intaccare il tuo conto corrente. Puoi finalmente avere le rate che preferisci.

Ebbene sì, nostri cari concittadini, in molti di noi sono legati da un elemento comune, ovvero il debito con l’Agenzia delle Entrate. L’ente viene incaricato dallo Stato di provvedere a riscuotere il denaro delle imposte dovute dai cittadini, ma anche di intervenire per sanzionare i cittadini che non sono adempienti.

Purtroppo, vorremmo dirti che non è così come possiamo descriverti di seguito, ma quando si ha un debito con lo stato prima o poi si dovrà pagare. Insomma, difficilmente l’Agenzia delle Entrate non chiede il denaro che spetta allo stato italiano, questo anche se di tanto in tanto vengono proposte le rottamazioni delle cartelle, ma questa è un’altra storia.

La legge italiana tutela lo stato come creditore del cittadino, esattamente come lo fa con qualunque creditore che vanta un credito nei confronti di un debitore. Questo avviene per evitare che la parte venga lesa.

Per poter richiamare il cittadino che ha un debito nei confronti dello stato, quelle che vengono utilizzate sono le cartelle esattoriali che in molti ricevono a casa. Ma gli importi che si leggono sulle cartelle non devono essere pagati immediatamente per intero, ma è possibile richiedere una rateizzazione.

Il diritto alla rateizzazione

Il cittadino italiano vanta il diritto di veder soddisfatta la richiesta di ottenere una rateizzazione del debito. Quello che si applica è il principio secondo il quale occorre premiare la buona volontà del cittadino che vuole adempiere al suo debito, ma non può farlo in maniera immediata e completa.

Il linea di massima un piano ordinario di rientro prevede 72 rate mensili, tutte di eguale valore, che devono essere pagate in maniera precisa, per evitare che la rateizzazione venga cancellata. Ma a volte è possibile allungare il piano di rientro.

Si possono ottenere fino a 120 rate

La situazione economica in cui si trova l’Italia impone l’utilizzo di alcune misure di aiuto nei confronti dei cittadini italiani, per tutelarli in una qualche misura. Nel caso in cui si dimostri di trovarsi in una netta difficoltà economica, è possibile ottenere un piano di rientro con 120 rate mensili con importo costante.

Occorre però dimostrare di non essere in grado di saldare il debito, in genere questo si verifica quando la rata del debito supera del 20% del reddito mensile della famiglia. Insomma occorre presentare una comprovata grave difficoltà economica.