Concorso a premi, la truffa del secolo torna a far vittime: migliaia di euro persi per sempre | Ti tuteli solo in un modo

Migliaia sono gli euro persi per via di quella che è la vera truffa del secolo. Numerose le vittime che cadono per via di un concorso a premi.

Una nuovissima truffa ai danni dei cittadini italiani. Anche questa volta si rischia di caderne vittime per via dell’immensa ingenuità di cui in molti siamo affetti. Ammettiamolo dai, questo mondo in cui le truffe la fanno da padrone non ci ha insegnato ancora a diffidare di tutto e di tutti.

Basta allora un semplice errore e si finisce per mettere in pericolo tutto il proprio denaro. Eppure ci abbiamo messo veramente tanto a mettere da parte quel gruzzoletto e adesso lo mettiamo a rischio semplicemente per un’ingenuità?

Purtroppo però, la cronaca ci racconta che è successo e che forse succederà ancora, questo è il motivo per cui si rivela indispensabile conoscere quelli che sono i trucchi messi in atto dai truffatori, per poterli prevenire. Sembra proprio che dal nostro dispositivo smartphone e dal web arrivino le peggiori insidie.

Con una sola telefonata sono in grado di rubarti veramente tutto. Quindi occorre avere gli occhi ben aperti per riuscire ad avere la meglio su tutti i truffatori, tanto gli esperti quanto gli improvvisati.

Il truffatore ti chiama al telefono

Secondo le denunce che sono arrivate alla polizia postale nelle ultime settimane, ecco che il truffatore, per portarti via tutto, ti chiama direttamente al telefono. Storia di qualche mese fa, i malintenzionati chiamavano al telefono per avere indicazioni sui codici di sblocco dei conti correnti bancari.

Attualmente il metodo utilizzato è ancora più infimo e si basa sull’assoluto bisogno o desiderio di denaro che in molti di noi nutrono. Questo è il motivo per cui risulta essere un metodo estremamente efficace, quasi in maniera inaspettata.

Le frasi che se si sentono al telefono occorre subito attaccare

Grazie alle denunce pervenute presso la polizia postale sono state indicate le frasi che vengono spesso utilizzate dai truffatori. Innanzitutto, non c’è da fidarsi di chi parla di un improvviso aumento dei prezzi delle compagnie di fornitura dell’energia elettrica. Altra frase molto utilizzata è quella che propone un’offerta a tempo, insomma, occorre fare presto per non perdere l’offerta.

Attenzione poi a coloro che, per erogare una certa somma, come quella di una vincita, richiedono lo svolgimento di una specifica azione. In questo specifico caso i truffatori riescono ad avere accesso diretto al nostro conto corrente e prelevarvi esattamente la cifra che vogliono. Insomma, occhi aperti.