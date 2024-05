Corsi di studio gratis, con questo strumento non serve più scuola né università: impari tutto in un attimo

Puoi imparare tutto in un attimo grazie a questo strumento che permetterà di fare a meno della scuola e dell’università.

Il mondo della scuola sta cambiando di netto, lo ha già fatto in passato e continua a farlo di anno in anno. Il sistema scolastico italiano ha spesso visto le critiche alzarsi nei suoi confronti. Come ben sappiamo tutti, vige l’obbligo scolastico che purtroppo però, si scontra con i costi elevati che i genitori e i giovanissimi devono sostenere.

I libri di testo costano caro e riuscire ad utilizzare quelli usati degli anni precedenti è quasi impossibile, considerando che di anno in anno cambiano. Anche i prodotti di cancelleria hanno prezzi molto più elevati rispetto al passato, basta pensare che un semplice diario costa quasi 20 euro a dispetto di un costo che era quasi alla metà qualche anno fa.

Per non parlare poi dei costi universitari, tra libri di testo e tasse da pagare, un vero e proprio salasso. Ma sembra che lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni potrebbe essere in grado di limitare i costi da sostenere per l’istruzione dei nostri ragazzi.

Ma nonostante questo potrebbe sembrare un’ottima opportunità per tutti noi, la paura è che questo cambiamento potrebbe non essere vantaggioso come sembra. Ma cerchiamo di comprendere le motivazioni.

L’Intelligenza Artificiale anche nell’istruzione

Negli ultimi mesi non si fa altro che sentir parlare dell’Intelligenza Artificiale. Sembra che si possa creare un chatbot per qualsiasi ambito, anche per l’istruzione, ma siamo sicuri che questo sia veramente un bene? In Italia è stata lanciata la Maestra Genia, ovvero un sistema creato con l’Intelligenza artificiale che sarebbero in grado di migliorare le performance per quello che riguarda lo studio.

La chatbot sarebbe applicabile su tutti i livelli di istruzione e a tutti i tipi di studenti. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di rendere l’istruzione accessibile a tutti e cambiare radicalmente il modo di studiare.

Un rapporto di amore e odio

Questo è quello che da sempre è presente tra l’Intelligenza Artificiale e la scuola. Quest’ultima potrebbe sfruttare le enormi possibilità della prima, peccato che poi si finisce sempre per utilizzarla nella maniera sbagliata. Gli studenti vogliono utilizzarla per copiare, gli insegnanti temono che il loro posto venga minato. Ma il compito della Maestra Genio, creata dall’azienda Cogit AI di Reggio Emilia. è quello di supportare gli studenti, offrendo loro la possibilità di avere un supporto personalizzato.

Insomma, quello che si propone è un sistema di tutoraggio personalizzato che possa migliorare l’approccio allo studio. Perfetto per ogni ordine e grado di istruzione.