Camera da letto scontata del 19%, offertona per chi vuole un materasso top di gamma | Basta una firma ed è tuo

Ecco un’occasione imperdibile per avere un materasso top nella propria camera da letto.

Un argomento di estremo interesse per chiunque desideri arricchire la propria camera da letto con un materasso top di gamma è di sicuro quello riguardante la detrazione materassi 2024.

In tanti si chiedono se tale agevolazione esista davvero, con i conseguenti interrogativi sui requisiti necessari per poterne usufruire e sugli importi previsti.

Ciò che è sicuro è che le spese che vengono sostenute per i materassi sono considerate di tipo medico, e cioè una delle categorie di beni in assoluto più importanti per quanto riguarda le detrazioni (si può arrivare a detrazioni del 19% delle spese sostenute con franchigia di 129,11 euro).

Ecco dunque come poter riuscire ad ottenere le detrazioni fiscali sui materassi in merito alla dichiarazione dei redditi del 2024.

La detrazione materassi

Come già anticipato poco sopra le spese mediche sono tra quelle che si prestano maggiormente alle detrazioni, e in molti si sono chiesti se i materassi potessero essere legati al discorso relativo alle spese di tipo sanitario. La risposta al riguardo giunge da parte dell’Agenzia delle Entrate, che stabilisce come la spesa per il materasso possa essere considerata detraibile in caso di scopi terapeutico. Si può dunque parlare ad esempio di materassi antidecubito, definito dispositivo di tipo medico dal decreto legislativo 46 del 1997.

I materassi antidecubito possono attenuare o anche prevenire le lesioni riportate dal corpo a causa di malattie che costringono le persone a restare per tanto tempo immobili a letto. Le agevolazioni di tipo fiscale quando si procede con l’acquisto di questo materasso sono di conseguenza assolutamente previste, anche se molto spesso si predilige l’opzione dell’affitto di questo dispositivo per via del suo uso temporaneo e limitato. Da menzionare sono poi anche i materassi ortopedici ed ergonomici, facendo attenzione che il materasso acquistato rientri nei requisiti del dispositivo medico stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

Camera da letto: come ottenere la detrazione materassi

Per poter riuscire ad ottenere la detrazione materassi 2024 è necessario prima di tutto conservare la prescrizione medica (soprattutto per il discorso relativo all’IVA agevolata al 4% per persone disabili) insieme anche alla documentazione del marchio CE e al documento fiscale che certifica l’acquisto.

Per le detrazioni riguardanti le spese sanitarie non è assolutamente obbligatorio che il pagamento venga effettuato tramite strumenti tracciabili, con i pagamenti che possono dunque essere eseguiti anche in contanti: ciò è possibile ad esempio per le prestazioni presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, per le prestazioni in farmacia o anche per quelle presso le strutture che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.