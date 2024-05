Allarme scarafaggi, per eliminarli ti bastano 50 centesimi: disdici la disinfestazione | Non ne vedrai mai più uno

Ecco il metodo più efficace per poter riuscire ad eliminare il problema scarafaggi.

Tra gli inconvenienti peggiori con i quali ci può purtroppo ritrovare ad avere a che fare all’interno della propria casa vi è senza ombra di dubbio quello riguardanti gli scarafaggi.

Insetti che possono non solo contaminare il cibo all’interno delle abitazioni ma anche portare diversi tipi di malattie, e che possono trovarsi il più delle volte in tubi di scarico, in mobili di legno o in prossimità di elettrodomestici e bidoni o buste della spazzatura.

Contrastare questo fenomeno è tutt’altro che semplice, e proprio per questo motivo il metodo forse migliore è quello di affidarsi ad una ditta di disinfestazioni.

Per poter riuscire ad eliminare il problema degli scarafaggi vi sono però anche tantissimi altri metodi, ugualmente efficaci e molto meno costosi.

Il problema degli scarafaggi

Per eliminare gli scarafaggi che si possono trovare all’interno delle abitazioni si può fare ricorso a numerosi tipi di strumenti. Uno di questi consiste ad esempio nell’utilizzo delle trappole per blatte, che possono essere acquistati anche in negozi di articoli per la casa. Vi sono poi i repellenti naturali, come ad esempio l’aglio in polvere, l’olio di menta piperita o anche le foglie di alloro essiccate.

Ulteriore soluzione può essere rappresentata dall’uso di prodotti insetticidi, anche se in questo caso è consigliabile leggere con la massima attenzione possibile le istruzioni. Altra strategia estremamente utile ed efficace può essere infine anche l’individuazione dei punti della casa da cui entrano gli scarafaggi: in questo modo è possibile agire contro di loro prendendo tutte le precauzioni del caso.

Scarafaggi: i metodi naturali per combatterli

Per risolvere il problema degli scarafaggi e per disinfestare totalmente la propria casa si può però ricorrere anche a dei metodi del tutto naturali seguendo dei semplicissimi passaggi. Prima di tutto è bene ispezionare attentamente la propria abitazione in modo da poter scovare i punti in cui si nascondono gli scarafaggi. In seguito si può procedere con la pulizia di tali punti, applicando nelle vicinanze di questi prodotti chimici come insetticidi o bombolette spray al cloroformio pensati appositamente per ucciderli. Altro consiglio da seguire consiste nella preparazione di trappole adesive che possano contrastare e frenare la riproduzione degli scarafaggi, munendosi inoltre di aspirapolvere per rimuovere il prima possibile i residui di cibo che li possano attirare.

Tornando ai metodi naturali, questi possono consistere ad esempio nell’utilizzo di rosmarino, di aglio e cipolla, di alloro o anche di erba gatta. Di enorme efficacia possono risultare anche il bicarbonato, il sapone di Marsiglia, che ha un odore poco piacevole per gli insetti, e l’olio di Neem, altra sostanza che ha la capacità di tenere lontani gli insetti.