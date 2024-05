Volo low cost, con questi 7 trucchi le vacanze costano la metà: seguili tutti e risparmi almeno 400 euro a persona

Volo low cost, segui queste dritte e risparmierai un botto. 400 euro in meno per la tua immensa gioia.

Volare con la fantasia, compiendo anche i classici voli pindarici quando parliamo o scriviamo, è diventata una piacevole abitudine. Di certo molti hanno fatto leva su ciò soprattutto anni fa quando la pandemia ci ha preso tutti quanti di contropiede. In molti poi hanno incanalato questo modo di essere scrivendo racconti, poesie e veri e propri romanzi.

E quando si è tornati alla normalità si è ricominciato a viaggiare anche fisicamente parlando. E per farlo si è optato il più per le volte, soprattutto per mete lontane, per l’aereo. Peccato che ora come ora pare che per poterlo fare bisogni sborsare un botto di soldi. Il che, parliamoci molto chiaramente, con la crisi che serpeggia ovunque non è affatto auspicabile.

Ok, è normale che ci siano stati degli aumenti, del resto li abbiamo notati in ogni settore, ma in certi casi sono assolutamente spaventosi. E così in tanti italiani si sono visti costretti, loro mal grado, a rinunciare non solo al trasporto aereo ma anche alle loro vacanze in linea generale.

E ciò causa non pochi malumori non solo nelle loro menti ma anche nei loro cuori. In ogni caso non è, a onor del vero, sempre strettamente necessario, rinunciare a tutto. Diciamo che mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti, si potrebbero comunque pensare a sfruttare i voli. Ecco i 7 più interessanti da prendere, è proprio il caso di dirlo, al volo!

Voli low cost, occhio alle scelte che fai

In primis, occhio alla meta. Chiaramente è ovvio che se è una super rinomata e famosa, oltre che mega pubblicizzata, costi di più delle altre. E qui non si parla solo per quanto concerne il vitto e l’alloggio ma anche dei mezzi di trasporto che ci permettono di raggiungerla. Inoltre, se puntate ad essa per i periodi vacanzieri per antonomasia è ovvio che costi ancora di più raggiungerla e viverla.

Pertanto evitate come la peste, nel caso magari dell’estate, di andarci in agosto. Piuttosto optate per giugno o settembre. Altro errore da non fare è quello di non valutare con calma tutte le proposte disponibili a riguardo. Difatti sovente, per la smania di partire, non badiamo magari al fatto che ce ne sia una più adatta a noi, nonché ben più conveniente, rispetto a un’altra.

Fidelizzarsi e vagliare bene le varie offerte

Leggiamo poi bene che cosa comprende anche a livello di bagagli, della serie se dobbiamo pagare dei soldi in più per portarci dietro uno più grande o a mano. Oltre a ciò cerchiamo di prenotare con largo anticipo. Solitamente molte compagnie se facciamo questa scelta ci premiano. Lo stesso possiamo dire se ci iscriviamo alle loro newsletter.

In tale maniera possiamo anche rimanere costantemente aggiornati sulle novità e le varie offerte, alcune delle quali esclusive e dedicate solo agli iscritti. Molte realtà tra l’altro creano anche una sorta di raccolta a punti che ci consentono di avere addirittura biglietti gratuiti, così come il poter sfruttare maggiormente i last minute.