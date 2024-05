Internet gratis, questa compagnia lo regala proprio a tutti: se presenti questo modulo hai la fibra ultra veloce

Internet gratis grazie a questa compagnia. Basta che presenti questo modulo. Tutto quello che devi sapere.

Non possiamo più fare a meno di lui ed è davvero sciocco, oltre che assolutamente inutile negarlo. Internet ormai ha invaso letteralmente le nostre vite. Lo usiamo mille volte al giorno per qualsiasi cosa. A lavoro è sfruttatissimo e anche a casa per svago lo è a pieni polmoni. Basti pensare che per guardare film o seguire serie TV optiamo per piattaforme in streaming.

E anche la radio il più delle volte la ascoltiamo così mentre ci accingiamo a svolgere le varie faccende domestiche che così, come gli esperti ci sottolineano, diventano meno pesanti e noiose da affrontare. Per tenerci in contatto con amici, conoscenti e parenti, o per conoscere persone nuove, ci affidiamo ai Social.

E per mandare messaggi cediamo al fascino delle app di messaggistica istantanea tra cui svetta WhatsApp. Le classiche telefonate sono state soppiantate dalle note vocali, che stanno diventano sempre più lunghe, mentre le riunioni dalle video chiamate. Insomma, ormai viviamo costantemente connessi e quando non riusciamo ad esserlo diventiamo molto nervosi.

Ed è per questo motivo che quando giungiamo in un alloggio o al ristorante la prima cosa che chiediamo è la password per accedere al Wi- Fi, dimenticandoci pure che non sarebbe il massimo usarlo con questa disinvoltura visto che i malviventi lo sfruttano un sacco per rubarci i dati, compresi quelli sensibili.

Internet, fondamentale per lavoro, svago e studio

Fatto sta che anche per svolgere il tele lavoro che oggi va sempre più di moda è necessario, oltre a possedere un valido pc, nonché una stampante e uno scanner, avere una connessione Internet. Inoltre se questa reca problemi, funziona a scatti oppure è eccessivamente lenta può essere un vero guaio, anche solo per mettere in atto le famose e poco fa menzionate call.

Il punto è che molte volte delle famiglie non possono permettersi di pagare un abbonamento per avere il servizio o per ottenerne uno più valido. E ciò è nocivo non solo dal punto di vista lavorativo se qualcuno dei componenti deve lavorare da casa ma anche per gli studenti che ormai usano parecchio il Web per studiare. Per loro una compagnia ha pensato uno speciale dono. Internet assolutamente free.

Gratis grazie a Tim, basta che compili un modulo

Parliamo della Tim. Per ottenere questo cadeau bisogna farne espressamente richiesta a questa realtà compilando un modulo e allegando, oltre al documento d’identità, il proprio ISEE aggiornato e reale. Per ottenere questo Bonus bisogna averlo inferiore agli 8.112. 23 euro annuali.

Tuttavia può anche essere preso in considerazione un altro aspetto, ovvero il fatto che si abbia una connessione con una velocità di download più bassa dei 30 Mbit/s. Per ottenerlo chiaramente bisogna stipulare un contratto con l’Azienda nominata e grazie a ciò si può contare su sconti molto interessanti che possono arrivare al 50%. Insomma, Internet non proprio gratis ma quasi.