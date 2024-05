Dall’America arriva il lavoro dei sogni, fai il bagno in piscina e ti pagano 100mila euro: ricevili con questa candidatura

Stai cercando il lavoro dei tuoi sogni? Dall’America arrivano buone notizie per te, puoi avere una paga fino a 100 mila euro.

Chi lo dice che i lavori sono tutti stressanti? Ci sono anche dei lavori che si rivelano essere quasi piacevoli oltre che ben pagati. In fondo è l’aspirazione di tutti trovare un’occupazione che sia soddisfacente e che tutto sommato piaccia anche svolgere.

Purtroppo non è certo semplice trovarla e sono in molti a doversi accontentare di un qualunque lavoro pur di riuscire ad avere un compenso mensile. Ma se vi dicessimo che non è vero che non ci sono lavori che possono essere soddisfacenti? Ad offrirne uno sarebbe un’azienda che è specializzata nel noleggio di piscine.

Ci sarebbe quindi un’offerta di lavoro che risulta essere forse, la migliore che ti possa mai essere fatta. Pensa se ti pagassero semplicemente per fare il bagno in piscina. Insomma la prova che il lavoro dei sogni esiste veramente. Piacevole da svolgere e anche ben pagato.

Certo, non vi possiamo di certo assicurare che non sarete stressati nello svolgere questo lavoro, ma possiamo dirvi con certezza che vi piacerà veramente moltissimo. Se non vuoi perdere l’occasione per te è il momento di candidarti.

Uno stipendio veramente da sogno

Lo stipendio che spetta a chi decide di svolgere questo lavoro è veramente molto elevato. Si tratta di ben 100 mila dollari semplicemente per fare il bagno nelle piscine presenti su tutto il territorio degli Stati Uniti. Potrebbe sembrare una bufala bella e buona, ma vi possiamo assicurare che non è affatto così. La proposta di lavoro è reale e probabilmente potrebbe essere anche il lavoro dei tuoi sogni.

Per poter avere la possibilità di vedersi attribuire questo impegno, occorre però, essere dei creatori di contenuti multimediali. A cercare nuovi inviati sul posto sarebbe Swimply azienda che è specializzata nel settore del noleggio delle piscine e delle anche idromassaggio.

In cosa consiste il lavoro

In buona sostanza quello che occorre fare nello svolgimento del proprio lavoro è quello di realizzare dei video all’interno delle piscine che sono presenti in tutto il paese. Si tratta della figura del Chief Pool Officer. Per prendere parto alla selezione che si terrà a breve si dovrà essere in possesso di semplicissime requisiti.

Innanzitutto avere un’età superiore ai 10 anni e quindi essere in grado di creare recensioni. Il tempo a disposizione per inviare la propria candidatura non è molta, il tempo scade il 15 giugno. Utilizza l’hashtag #SwimplyDreamJob.