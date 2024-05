Tragitto casa-lavoro, migliaia di dipendenti lasciati a casa: questa comunicazione non ha lasciato alcuna speranza

Nel tragitto tra la propria casa e il lavoro sono stati moltissimi coloro che sono rimasti a piedi, ecco la verità.

Negli ultimi anni ci hanno insegnato che sarebbe preferibile, quando possibile, utilizzare i mezzi pubblici per andare a lavoro. Peccato che non sempre è possibile, ci sono città nella nostra penisola che non possono godere di un trasporto pubblico che sia effettivamente efficiente come si spera.

L’alternativa, almeno per chi lavora vicino casa, è quella di scegliere un mezzo Green, come ad esempio le biciclette, anche elettriche o con pedalata assistita, ovvero dei monopattini elettrici. Entrambe sono mezzi che hanno avuto un’importante diffusione durante il periodo Covid, anche grazie ai bonus, per il loro acquisto, messi a disposizione dallo Stato Italiano.

Ma nonostante tutti i consigli che possono arrivare al cittadino italiano, ad oggi il mezzo più utilizzato in assoluto resta comunque l’automobile. Purtroppo però, il suo utilizzo di certo non è privo di imprevisti e di rischi. Secondo i dati raccolti di recente ci sarebbe qualcosa a cui prestare attenzione.

Ci sono automobili che si rivelano più o meno efficienti, più o meno sicure e resistenti. Purtroppo però i numeri ci dicono che alcuni modelli presentano problematiche che finiscono per lasciare a piedi l’automobilista.

Adiconsum a favore degli automobilisti

A denunciare dei casi alquanto inusuali ci avrebbe pensato l’Adiconsum, la quale avrebbe rilevato come i modelli C3 e DS3 Citroen non siano così efficienti come dovrebbero essere. Infatti tra gli automobilisti si sarebbe rilevato del malcontento collegato al malfunzionamento per quello che riguarda il gonfiaggio degli airbag. Al loro interno sarebbero presenti delle sostanze chimiche che aumenterebbero il rischio di rottura e quindi di incidenti.

Quindi Citroen non ha potuto fare altro che inviare una comunicazione ai loro clienti per spingerli a far riparare la loro vettura per evitare rischi ulteriori.

I consigli nei confronti degli automobilisti

Il presidente Adiconsum Carlo De Masi ha espresso una profonda preoccupazione per via della manca dei ricambi indispensabili per andare a sistemare le automobili. Ma per salvaguardare la loro sicurezza gli automobilisti sono invitati a lasciare a casa le proprie vetture per via di un pericolo latente.

Poi ovviamente ci si rivolge a Citroen e si chiede di trovare una soluzione, cercare ricambi adatti a sistemare le automobili e renderle utilizzabili dagli automobilisti. Inoltre l’associazione a tutela dei consumatori annuncia anche delle ripercussioni nei confronti di Citroen e di Stellantis.