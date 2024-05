Guadagno scrutinatore, se ti iscrivi qui diventa il tuo lavoro ufficiale: non vorrai fare altro nella vita

Puoi diventare ufficialmente uno scrutinatore. Ti devi solo iscrivere qui per non dover cercare più nessun lavoro in vita tua.

Non manca molto alle prossime elezioni europee. Tra pochi giorni gli italiani saranno impegnati nei voti e ovviamente chi è stato scelto come scrutinatore, sarà impegnato in un lavoro non di poco conto.

Tutti gli italiani che hanno diritto al voto, possono candidarsi per ricoprire l’incarico di scrutatore o presidente di seggio. In fondo si tratta di un modo effettivamente molto efficace E anche sicuro per riuscire ad arrotondare il proprio introito mensile.

la buona notizia per chi sarà impegnato nella prossima tornata elettorale, dedicata alle elezioni europee è che sembra che i guadagni previsti per le figure sia dello scrutatore, che del presidente di seggio, verranno aumentate dei beni il 15%. Insomma un lavoro ben retribuito, considerando anche la grande responsabilità che sia nello gestire le persone che si recheranno al seggio.

Quello che però i meno esperti attualmente si chiedono, è quale sia effettivamente il guadagno di queste figure. Se c’è qualcuno che crede che accettare tale incarico sia solo una scocciatura, si dovrà rendere conto che si sbaglia di grosso. I compensi considerando la responsabilità richiesta durante il voto, sono veramente interessanti. È il momento se non l’hai mai fatto, di inoltrare la tua candidatura.

Compensi molto più alti

Quindi come accennato in apertura per questo 2024, è stato pensato di aumentare i compensi degli scrutatori dei presidenti di seggio delle elezioni. Occorre ricordare che in realtà coloro che prendono parte alle elezioni europee sono comunque più pagati di coloro che prendono parte alle elezioni comunali. Ovviamente questo dipende dalla responsabilità diversa che ha uno scrutinatore rispetto all’altro, sempre considerando che sono importantissimi entrambi.

Le tabelle per quello che riguarda i compensi ci dicono che coloro che vengono coinvolti nelle elezioni del parlamento europeo, cui si aggiungono amministrative comunali e quelle regionali è pari a 146 € per lo scrutatore, 194 euro per il presidente di seggio.

Quando avvengono i pagamenti

ricordando che tutti i cittadini italiani che godono i diritto al voto possono iscriversi alle liste per poter prendere parte alle elezioni, sottolineiamo che in genere il pagamento avviene a seguito di una comunicazione del Comune di residenza al proprio indirizzo. Quindi quello che arriverà una lettera o un e-mail in cui sono indicati i tempi e le modalità per quello che riguarda il ritiro delle somme.

A pagare il contributo per quello che riguarda lo scrutatore e il presidente di seggio, è lo Stato nel caso di elezioni europee, 50% Stato e 50% comune se a questi si aggiungono le amministrative comunali, un terzo lo Stato, un terzo la regione e un terzo il Comune nel caso in cui siano europee, amministrative regionali e comunali.