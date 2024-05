Vacanze estate 2024, quest’anno sono gratis: se lavori in questo settore ti regala tutto lo Stato | 15 giorni di relax

Per chi lavora in questo settore le vacanze dell’estate 2024 saranno totalmente gratis.

Ormai in prossimità del mese di giugno è giunto il tempo di pensare alle tanto attese vacanze estive di questo 2024.

Anche per quest’anno l’INPS ha confermato ufficialmente il Bonus Vacanza 2024, una sorta di sostegno a tutti i pensionati italiani, ai loro coniugi e agli eventuali figli disabili.

Un aiuto economico piuttosto importante, che può arrivare a cifre anche di 1.400 euro circa e che ha come obiettivo principale quello di coprire alcune delle spese che vengono affrontate per le vacanze estive nel periodo tra i mesi di giugno e di ottobre.

Ecco dunque qui di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito al Bonus Vacanza 2024.

Vacanze estate 2024: chi può godere del bonus

Il Bonus Vacanza 2024 è riservato nello specifico a tutti i pensionati che si ritrovano iscritti a gestioni dell’INPS come ad esempio la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, i Dipendenti Pubblici o anche la Gestione Fondo Postelegrafonici. A poter godere di questa agevolazione sono anche i coniugi e gli eventuali figli conviventi disabili stando a quanto stabilito dalla Legge 104/1992. Per quanto riguarda l’importo, questo dipende dall’ISEE del soggetto che lo richiede e dalla durata del soggiorno della vacanza: 800 euro in caso di soggiorni di almeno 8 giorni e 7 notti; 1.400 euro in caso di soggiorni di almeno 15 giorni e 14 notti. Il Bonus Vacanza 2024 va a coprire per la precisione le spese che vengono sostenute per gite turistiche ed escursioni, per viaggi, per il vitto, per l’alloggio o anche per attività sportive.

Per poter fare richiesta del Bonus Vacanza 2024 ci si deve recare sul sito ufficiale dell’INPS, e la domanda poteva essere presentata dal 25 marzo al 17 aprile 2024. L’accesso alla propria area personale si doveva ovviamente effettuate tramite le proprie credenziali Spid, Cns o Cie, andando poi successivamente alle sezioni Portale prestazioni welfare, Gestione domanda, Presentazione domanda, Utilizza il servizio e Vai alla prestazione.

Il bando estate Inpsieme 2024

Anche per questo 2024 l’INPS ha preso la decisione di dare il proprio sostegno a ragazzi e a ragazze offrendo contributi per vacanze studio e per soggiorni estivi. Si sta parlando per la precisione del cosiddetto Bando Estate INPSieme 2024, con le vacanze studio INPS che possono essere principalmente di una o due settimane in Italia e di due settimane all’estero.

La novità rispetto agli anni passati consiste nel fatto che gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno già la possibilità di scegliere destinazioni estere oltre a quelle italiane, con gli studenti disabili che potranno invece ricevere assistenza costante nel corso dei loro soggiorni.