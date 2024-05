Lavoro stressante, 28mila euro di multa al capo se ti obbliga a stare così: il risarcimento spetta a milioni di persone

Se il lavoro è troppo stressante il tuo capo ti deve un risarcimento e dovrà pagare ben 28 mila euro di multa, attenzione.

Sarà capitato ognuno di voi che ci sta leggendo in questo momento di sentirsi stressato, oppresso dal lavoro che svolge. Poco importa se si è impiegati in una mansione che infondo piace svolgere, ci sono periodi che gestire tutti gli impegni diventa quasi impossibile. Proprio in questi momenti ci si sente realmente oppressi da una vita che non sembra essere nemmeno la nostra.

Questa è una problematica che negli ultimi anni ha acceso non poche luci nei suoi confronti. Quello che in pochi sanno è che la valutazione dello stress sul posto di lavoro, viene regolata da alcune normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Perché è un dipendente troppo stressato potrebbe mettere in pericolo il suo benessere psicofisico.

questo è il motivo per cui la legislazione italiana decide di assumersi la responsabilità di tutelare il lavoratore e fare in modo di garantire un certo livello di benessere anche sul luogo di lavoro.

Per quello che riguarda la regolamentazione che si occupa di questo, si tratta del d.l. 78/2010 il quale ha provveduto ad introdurre l’obbligo di riduzione dello stress a cui sono obbligate tutte le aziende sul territorio italiano. Quindi i datori di lavoro devono, non solo misurare lo stress a cui loro dipendenti sono sottoposti, ma adottare anche misura adeguate per la sua eliminazione.

Cosa si intende per stress lavoro correlato

Quando si parla di stress lavoro correlato ci si riferisce a una definizione offerta dall’Inail, la quale afferma che si tratta di uno stress che è direttamente legato all’attività lavorativa. Esso si riferisce alle eccessive richieste che vengono avanzate proprio sul posto di lavoro, le quali andrebbero a superare le reali capacità del lavoratore di affrontarle.

Le Asl territoriali segnalano come negli ultimi due anni ci sia stato un aumento importante di richieste di cura da parte dei dipendenti troppo stressati. Questo si traduce in un aumento dei costi da parte delle aziende che devono affrontare il problema dell’assenteismo per malattia.

Sanzioni previste e ostacoli all’applicazione della legge

Nonostante vi sia una legge a tutelare il lavoratore purtroppo è vero che in Italia non sono pochi gli ostacoli da affrontare, quando si parla di sanità mentale. Si tratta di un tema molto delicato che non è semplice da affrontare, attualmente in Italia la gestione dello stress non è assolutamente semplice come invece dovrebbe essere.

Ad ogni modo per il datore di lavoro che mina il benessere del suo dipendente sono previste una serie di sanzioni che vanno nel 2500 € ai 6400 € nei casi più gravi. Questo vale tanto per la valutazione dei rischi quanto per le mancanze in merito a quelle che sono le indicazioni date dalla regolamentazione della sicurezza sul lavoro