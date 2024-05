Lavoro, 3 power skills da sviluppare assolutamente: le aziende le pretendono ai colloqui | Aggiungile al CV

Lavoro, se hai queste 2 power skill sei a ottimo punto. Te le richiedono di certo quando fai call e non solo.

Il lavoro è un diritto ma ora come ora farlo valere non è poi così facile. Diciamo che nemmeno mantenere quello che si ha è da definirsi una vera passeggiata di salute. Non per nulla anche quelle realtà che si ritenevano storiche e belle solide sono clamorosamente crollate, lasciando i propri dipendenti e collaboratori a bocca asciutta.

E così, trovarsi tra le mani la famigerata lettera di licenziamento, diventa un vero incubo. A quel punto è necessario rimboccarsi nuovamente le maniche e darsi da fare immediatamente per trovare una nuova occupazione. Del resto già l’offerta da questo punto di vista non è tantissima e se si temporeggia si rischia concretamente di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Chiaro che è avere parecchia esperienza alle spalle può essere di grande aiuto così come avere un bel curriculum. Il punto è che sovente quest’ultimo, pur essendo assai ricco, non attrae chi ci deve esaminare. In sostanza, una volta che lo ha ricevuto e avergli dato una letta lo cestina.

O forse lo mette in parte insieme a tutti quegli altri che potrebbero servirgli mentre scorse tra altre email qualcosa che lo attrae maggiormente. Diciamo che conta molto non solo quello che scriviamo ma come lo facciamo. Sì anche a una grafica semplice e chiara. No a eccessivi fronzoli o paginoni eccessivamente lunghi e che non contengono in realtà un granché.

Lavoro, le 3 skill da inserire nel tuo cv

Diciamo che quest’ultima tecnica può essere vista da chi ci può offrire lavoro come un metodo per fregarlo e riempirgli la testa di chiacchiere per poi spostarlo dal vero focus. Parliamo del fatto che noi siamo in grado o no di svolgere la mansione e il ruolo per il quale ci candidiamo. E capite bene che se si parte così, si rischia concretamente di non essere presi in considerazione.

Oltre a ciò dobbiamo puntare maggiormente all’interno del nostro cv 3 competenze che a quanto pare sono super richieste dalle aziende. Ovviamente possiamo farlo solo se le possediamo e se siamo in grado di dimostrarlo anche in fase di colloquio. Sapete di quali stiamo esattamente parlando?

Grazie a queste svolti

La prima consiste nell’essere curiosi il che però non significa affatto essere pettegoli. Dunque ci riferiamo al fatto di possedere la curiositas degli antichi che li spingeva a conoscere, informarsi e a studiare. Ed è quello che noi dobbiamo continuare a fare per rimanere sempre sul pezzo.

Fondamentale è poi avere la piena consapevolezza della diversità anche in ambito lavorativo. In ciò ci può molto aiutare anche la skill poco fa menzionata. Infine, è bene possedere un proprio pensiero critico, quindi la grande capacità di saper argomentare il proprio discorso su dati evidenti e tangibili.