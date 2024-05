Enel, in arrivo 2000 assunzioni: contratto assicurato per chi rientra in questo profilo | Candidatura facile con un click

Sono in arrivo 2000 assunzioni da parte di Enel, puoi finalmente avere il contratto a cui tanto ambivi proprio in questo ruolo.

Ottime notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. In questi mesi in Italia ci sono state delle importanti occasioni per quello che riguarda il lavoro, numerosi i posti vacanti per via di una serie di cambiamenti che stanno avvenendo proprio all’interno delle aziende.

Innanzitutto sono cambiate le prospettive lavorative delle aziende. Numerose quelle che hanno deciso di implementare nuovo personale, inserendo uffici destinati al trattamento di specifiche casistiche. In un mercato del lavoro che cerca chi si specializza, nascono nuove opportunità di lavoro per chi decide di formarsi e offrire il meglio.

Ma buona parte delle posizioni che si stanno aprendo sono anche dovute a una sorta di cambio generazionale. Numerosi sono i dipendenti che lasceranno il posto di lavoro per godersi la meritata pensione. Questo ovviamente, offrirà la possibilità a molti, di trovare un’occupazione, andando a coprire i posti vacanti.

In una prospettiva di questo genere, ecco che le maggiori aziende presenti sul territorio nazionale iniziano ad avviare una selezione di personale che offre numerose possibilità a tutti i cittadini. Tra loro anche Enel.

Possibilità di lavoro targate Enel

Enel già da quest’anno ha previsto l’ingresso di 1200 dipendenti che andranno a coprire parte dei posti di lavoro che nei prossimi 3 anni verranno messi a disposizione, grazie a un’investimento totale di 12,2 miliardi di euro. Tra i profili che hanno maggiori possibilità di accedere alla posizione lavorativa sono gli addetti alla rete elettrica e alla gestione degli impianti rinnovabili, quest’ultimo un settore che sicuramente offrirà numerose possibilità.

L’accordo sindacale è ormai stato siglato e proprio questo garantirà un programma di assunzioni che sicuramente offrirà numerose possibilità su tutto il territorio italiano.

Il Sud al centro del progetto

Al momento la maggior parte delle assunzioni che Enel provvederà ad avviare, ci saranno al Sud Italia e al centro Italia. Nell’ultimo mese sono state molte le iniziative intraprese a favore di una zona della nostra penisola che ha veramente bisogno di un aiuto per rinascere dalle sue stesse ceneri.

Sono quindi attesi i curriculum. Per candidarsi occorre collegarsi al sito dell’azienda e cliccare sulla voce “lavora con noi”. Qui sarà quindi possibile andare a compilare il format per la candidature ed inviare il proprio curriculum. Importante inserire la posizione per cui ci si candida.