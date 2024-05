Lavoro, se ti piace guidare questo mestiere è perfetto per te: ti serve solo la patente | Metti in moto l’auto

Se stare alla guida ti piace, allora potresti scegliere questo mestiere che puoi svolgere avendo solo la patente.

Ognuno di noi fin da bambino nutre il sogno di fare il lavoro che più sembra essere nelle sue corde. Siamo certi che anche tu, abbandonata l’idea di fare l’astronauta, a un certo punto hai iniziato a pensare che ci sono delle sanzioni che potrebbero essere maggiormente adatte a te, alla tua indole, alla tua preparazione.

È successo a tutti, anche se poi, a volte, il bisogno di lavorare si fa più prepotente ed ecco che ci si accontenta di svolgere il primo lavoro che si trova. Che poi tutto sommato non c’è nulla di male in questo, perchè come sappiamo, di lavorare abbiamo bisogno un po’ tutti.

Quindi, in un mercato del lavoro sempre abbastanza incerto, c’è chi riesce a svolgere il lavoro che sognava fin da bambino, chi invece finisce per accontentarsi. Poi alla fine c’è chi riesce a svolgere mansioni che si adattano perfettamente a lui, anche se non si tratta esattamente del lavoro che sperava di svolgere fin da bambino.

Certo, riuscire a trovare un’occupazione che sia nelle proprie corde, che rispetti quelli che sono i propri gusti, si rivela l’arma vincente, per una vita tranquilla e anche appagata. Quindi se tra le tue passioni c’è quella di metterti al volante, allora dovresti svolgere proprio questo lavoro.

Alla guida di una macchina tutto il giorno

Se guidare è la tua passione e non hai paura di stancarti alla guida ore e ore, allora dovresti proprio diventare un tassista. Ma innanzitutto devi essere in possesso dei giusti requisiti, perchè il solo amore per i motori non è sufficiente. Innanzitutto devi aver compiuto 21 anni e assolto l’obbligo scolastico, essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’UE. La tua residenza deve essere nella città in cui fai richiesta della licenza, ovviamente devi essere dotato di patente B, possedere un veicolo a norma e non avere condanne nel tuo curriculum.

A questo punto puoi richiedere la licenza, per cui ti serviranno dei documenti specifici, ovvero il certificato di abitazione professione, CAP con KB e CQC, iscrizione alla camera di commercio e licenza taxi.

I costi da sostenere

Per quello che riguarda la licenza o la si compra da un altro tassista o si prende parte a uno dei concorsi indetti dal comune, questa seconda strada è gratuita, ma in effetti poco praticata perchè raramente vengono aperti dei bandi di concorso.

In media il costo per l’aquisto della licenza è intorno ai 150 mila euro, anche se, in alcuni casi si arriva fino a 400 mila. E per quello che riguarda il guadagno? In Italia si calcola che in media si assesta intorno ai 1800 euro netti, che può arrivare fino a 3500 nelle zone in cui il servizio pubblico è scarso.