Governo, nuova tassa sulle spalle dei lavoratori: le casse dello Stato si riempiranno come non mai | Le cifre

I lavoratori saranno costretti a sopportare una nuova tassa che andrà a rimpinzare le casse dello stato che diventerà ricco in questo modo.

Se una certezza c’è, è quella che le tasse sembrano proprio non finire mai. I lavoratori passano buona parte della loro vita impegnati nella loro occupazione, senza poter disporre liberamente del denaro. Non sono poche le spese con cui occorre fare ripetutamente i conti e i cittadini italiani questo lo sanno molto bene.

Di mese in mese ci si ritrova a fare quelli che potremmo definire, i conti della serva, andando a conteggiare le centinaia di euro da dover spendere per coprire tutte le spese necessarie. Insomma, in tale prospettiva la vita di un cittadino medio si riduce a un vero e proprio incastro di spese non sempre semplice da far riuscire.

La parte peggiore di tutto ciò è che purtroppo il forte peso della tassazione cala sempre più sui ceti medi non influenzando, nella maniera in cui dovrebbe, quelli più ricchi. Un problema non si poco conto. Da anni si chiede di intervenire invece, solo sulla fascia di popolazione che ha un patrimonio più elevato, ma attualmente non sembra affatto possibile.

Ma nelle ultime ore si sono diffuse notizie, in merito alla tassazione, che in pochi si aspettavano.

Una nuova tassa che riempirà le casse

Parlare di tasse non è certo strano come si possa pensare. Ma negli Stati Uniti stanno facendo i conti con una tassa nuova di zecca, proposta dal Brasile e poco tollerata dagli americani. Si tratta della tassa globale sui miliardari, che se venisse applicata negli States, ci metterebbe ben poco ad arrivare anche da noi.

Il Brasile ha proposto che la nuova tassa incida su ben 3 mila persone che sono proprietari di patrimoni con un valore maggiore al miliardo di dollari e in questo è stato appoggiato da Germania, Spagna e Francia. Ma gli Stati Uniti hanno storto il naso di fronte a questa forma di tassazione progressiva.

Nonostante la reticenza Biden avanza

L’amministrazione Biden ha proposto comunque di aumentare le tasse che gli americani pagano sul reddito, soprattutto se questo ha un importo elevato. L’aliquota federale è arrivata a 25% per chi ha un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari.

Nonostante ciò non si valuta l’inserimento di una tassa sulla ricchezza. Eppure dal Brasile si continua ad insistere e cercare un accordo a livello globale, che sembra semplice, potrebbe toccare anche l’Italia.