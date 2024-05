Caro bollette, aumento di 300 euro a carico delle famiglie: il prossimo mese sarà un salasso | Il motivo è tutto qui

300 euro in più a carico delle famiglie italiane per il prossimo mese. Non sarà una bolletta ma un vero e proprio salasso.

Stanno finalmente arrivando le belle giornate. Per tutte le famiglie italiane è il momento di godersi il sole, le gite fuori porta, il gelato e i cibi estivi. Ma, è anche arrivato il momento di godersi le giornate di caldo afoso.

Troppo spesso commettiamo un errore che potremmo definire di valutazione, credendo che si spenda di più, per l’energia in inverno che in estate, pensando che con il freddo vi siano dei consumi maggiori. La realtà è che non è esattamente così.

Occorre quindi procedere a una valutazione attenta, cercando anche di intervenire nella maniera corretta per riuscire ad avere un buon risparmio generale. Non è sempre è semplice, lo sappiamo, ma conoscere le insidie del periodo estivo si rivela veramente molto importante per riuscire ad utilizzare al meglio le risorse che abbiamo in casa.

Non è certo un caso se spesso si sente parlare di efficienza rivolgendosi proprio nei confronti delle abitazioni, abbiamo proprio bisogno di una casa efficiente per riuscire ad abbattere il costo dell’energia elettrica che si consuma mensilmente.

Risparmio energetico tra mercato libero ed efficienza

Innanzitutto sembra proprio che, il mercato libero non andrà a nostro favore per quello che riguarda la spesa elettrica. A dircelo sono i numeri e pensare che tutti credevamo che fosse vantaggioso. Invece sembra che le tariffe non abbiano subito grandi modifiche e i costi fissi continuano ad essere un vero e proprio problema.

Ma a remarci contro sono anche le nostre abitazioni. Purtroppo sono poche quelle che possiamo definire efficienti. La maggior parte dei cittadini italiani abita in casa che sono piuttosto datate, costruite in anni in cui l’efficienza non si sapeva nemmeno cosa fosse. Quindi proprio come in inverno il freddo entra e il caldo è libero di uscire, influendo sulla bolletta elettrica o del gas, in estate succede l’inverso.

Chi sarà il nostro nemico

Sì, proprio lui sarà il nostro nemico, il condizionatore. Purtroppo utilizzarlo per poter avere un po’ di giovamento risulta essere veramente indispensabile. Questo non farà altro che influire negativamente sulla bolletta per l’energia elettrica.

La soluzione può essere praticata da chi ha intenzione di svolgere dei lavori di manutenzione o vuole cambiare gli apparecchi che ha già in casa. In questi specifici casi è possibile scegliere apparecchi di ultimissima generazione, in grado di offrire un buon risparmio, ovvero riuscire a rendere la propria casa più efficiente con un notevole risparmio generale.