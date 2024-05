Schiscetta al lavoro, la pausa pranzo ti manda all’ospedale: quest’abitudine è rischiosa ma la continuano a fare tutti

La pausa pranzo con la schietta ti potrebbe mandare dritto all’ospedale, si tratta di un’abitudine molto rischiosa.

La cara vecchia abitudini di portarsi il pranzo da casa, una pratica indispensabile per tutti coloro che non hanno la mensa sul posto di lavoro e non hanno alcuna intenzione di accontentarsi di un panino al volo. Sono decine e decine gli italiani che la sera preparano il pronto da portare al lavoro l’indomani.

Un’abitudine che per qualcuno si rivela veramente indispensabile, se non si vuole spendere tutto il proprio stipendio a pranzo nei locali. Insomma, la cara schiscetta non è mai passata di moda, soprattutto tra coloro che lavorano come pendolari. Chi a pranzo non ha il privilegio di poter tornare a casa, decide di adottare l’abitudine di portare con se del cibo avanzato dal giorno prima o comunque lo preparano anche diverse ore prima della pausa.

Ma sembra che negli ultimi giorni siano stati segnalati su TikTok dei video veramente virali che sarebbero pronti ad affermare che utilizzare il riso avanzato sarete un grande pericolo. Il riso avanzato e poi scaldato, per qualcuno potrebbe addirittura essere letale per chi lo consuma.

Quindi cerchiamo di vederci chiaro sulla questione, per comprendere dov è la verità dei fatti.

Il timore di un’intossicazione pericolosa

Le maggiori preoccupazioni sarebbero collegate alla presenza e sviluppo del Bacillus cereus, un batterio che potrebbe essere causa di importanti intossicazioni alimentari. Il batterio sarebbe in grado di produrre delle spore che anche dopo la cottura non spariscono e anzi, potrebbero germogliare dopo il raffreddamento del riso.

La tossina prodotta dal batterio sarebbe causa di vomito e diarrea, oltre che tutti gli altri sintomi di intossicazione. Per potersi difendere da tutto questo è indispensabile conoscere quelle che sono le regole di conservazione del riso e del cibo in generale.

Come conservare il riso avanzato per riutilizzarlo

Tutto questo non vuol dire che quando il riso avanza deve essere gettato via, ma che occorre imparare a conservarlo. Innanzitutto ciò che avanza deve essere messo in frigo entro non oltre un’ora evitando i contenitori di plastica e preferendo il vetro o a ceramica. Il giorno successivo, prima del consumo occorre scaldare bene il riso, inserendolo in piatti in cui ci sono altri alimenti che lo rendono più gustoso.

Infine si ricorda che quelli appena indicati, sono elementi indispensabili per la sicurezza del riso e di chi lo consuma in maniera regolare.