Università gratis, con questo modulo ti tornano in tasca migliaia di euro: possono farlo tutti | Rimborsi già attivi

Università gratuita semplicemente andando a compilare questo modulo, i rimborsi sono già attivi per molti studenti.



Avere i propri figli all’università, per ogni genitore al tempo stesso è un grande privilegio, ma anche una grande preoccupazione. Le università italiane hanno dei costi veramente molto elevati per quello che riguarda la retta annuale, senza considerare poi tutte le spese a cui si va incontro per continuare a seguire i corsi all’interno dell’ateneo.

La storia ci insegna che avere una laurea ci aiuta a svolgere poi, il lavoro per cui ci si sente più portati. Non sono pochi coloro che studiano per anni e anni per riuscire ad arrivare esattamente dove hanno sempre desiderato. Ovviamente poi ci sono delle mansioni che non possono essere svolte se non dopo aver conseguito tale titolo di studi.

Il classico pezzo di carta, che molti credono ancora che non serva proprio a nulla. Ma anche semplicemente curiosando tra i concorsi pubblici che sono stati indetti in quest’inizio 2024, ci si accorge che in alcuni casi avere la laurea si rivela veramente indispensabile.

Ma se le tasse universitarie sono troppo elevate per le tasche delle famiglie italiane, c’è la possibilità di avere un rimborso che va a coprirle completamente. In questo modo si potrà continuare a studiare senza dover spendere un occhio della testa.

Quanto costano in media gli studi universitari

Innanzitutto chiariamo che non tutte le università hanno lo stesso costo. Inoltre sappiamo bene che i fuori sede spendono molto di più rispetto a coloro che riescono a studiare nelle vicinanze della propria casa. Infatti tra le voci che incidono maggiormente sul corso dell’università ci sono proprio gli alloggi. Ma soffermiamoci attualmente solo su quello che è il costo di un’Università in Italia.

L’importo delle tasse universitarie dipende in maniera diretta dalla condizione economica e dalle fasce ISEE a cui appartiene lo studente. Più questa è bassa più si hanno le possibilità di accedere a borse di studi e agevolazioni. In media l’importo oscilla intorno ai 3000 € all’anno a cui occorre aggiungere 140 € di tassa regionale. Generalmente il costo può essere diviso in più rate, ma questo di sicuro non lo alleggerisce.

Come è possibile risparmiare

In pieno clima da 730, ci preme ricordare che le spese d’istruzione universitarie sono detraibili al 19%. Occorre però ricordare che l’importo speso per le rate annuali deve essere indicato nel quadro E del modello 730, esattamente come indica la norma a riguardo.

in linea generale la detrazione spetta per la frequenza ai corsi universitari, ma anche di perfezionamento e specializzazione come i master. In genere le detrazioni viene calcolata sull’intero importo pagato nel caso delle università statali altrimenti si andranno ad applicare i limiti stabiliti dal decreto MUR, Che si basa sulla zona geografica in cui si studia l’area disciplinare e ovviamente l’importo pagato.