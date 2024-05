Lavoro, una mappa illuminante ti dice dove andare per avere uno stipendio stellare: l’Italia è agli ultimi posti

Se vuoi avere un lavoro che ti offra la possibilità di avere uno stipendio stellare, allora devi scoprire dove sono gli stipendi più alti in Europa.

Storia vecchia quella di chi fa le valigie e decide di partire per cercare fortuna lontano dal proprio paese. Questo succede perchè troppo spesso il proprio paese non offre le possibilità che si cercano, non permette di trovare il lavoro a cui si aspira e anche quando lo si trova, poi alla fine non è ben pagato.

Che l’Italia e il mercato del lavoro non siano un binomio vincente, questo non è certo un mistero. Sono anni che tutti lamentano la carenza di lavoro, altri che invece continuano a discutere sui trattamenti economici che non sembrano mai essere all’altezza del compito che si svolge.

Ecco che allora ci si inizia a guardare attorno e chi può fa le valigie e parte alla ricerca di fortuna altrove. Una scelta che non può essere presa da tutti, ma solo da alcuni che potremmo definire fortunati.

Certamente non è giusto dover lasciare il proprio paese alla ricerca di una vita diversa. Saranno in molti a viverla come un’ingiustizia, come un vero e proprio esilio, quasi una punizione, ma alcune statistiche ci dicono che ci sono paesi in cui gli stipendi sono molto più alti di quelli italiani.

Lo stipendio medio in Europa

Affacciamoci quindi su un territorio più ampio come appunto l’Europa. Tra i diversi paesi della cara Europa l’indicatore del salario medio all’ora sembra differire e non di poco. I datori di lavoro per assumere personale sostengono delle spese differenti e il salario medio di cui si parla indica proprio questo e non quanto effettivamente il lavoratore prende per il suo lavoro.

Nonostante ciò si tratta di un ottimo indicatore per comprendere quali siano i paesi in cui è presente un walfare migliore di tutti gli altri.

Il paese con lo stipendio medio più alto

A darci dei numeri attendibili sono i report del FMI e ci dicono che al primo posto tra i paesi europei per quello che riguarda il salario medio più elevato c’è il Lussemburgo. Le cifre si assestano sui 47,2 euro. A seguire nella classifica si trovano la Danimarca e la Norvegia.

Purtroppo l’Italia non si è guadagnata un buon posizionamento. In fondo questo non è certo nelle prime posizioni della classifica, infatti si piazza alla 14esima posizione con soli 21,50 euro all’ora.