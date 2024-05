Cantare per strada, se lo fai senza questo foglio ti spetta una multa salatissima: rischi l’incasso di un anno

Ecco quali rischi può comportare il cantare per strada.

Il suonare o il cantare per strada può comportare diversi rischi se non si è provvisti dei necessari permessi.

Per gli artisti di strada vi sono infatti alcune regole da dover rispettare, che possono riguardare ad esempio i diritti sulle canzoni che vengono suonate e cantate. Quando si fa ricorso ad un repertorio non originale bisogna infatti essere provvisti di un’autorizzazione della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Non mancano poi gli obblighi fiscali, con lo Stato che richiede il pagamento delle tasse a chiunque ottenga dei guadagni attraverso l’esercizio di un’attività professionale.

Da evidenziare poi anche obblighi di tipo amministrativo, che impongono di chiedere il permesso al Comune per l’occupazione di un suolo pubblico, ed eventuali obblighi di tipo previdenziale.

Chi sono gli artisti di strada

Quando si parla di artisti di strada si vuole andare ad indicare tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa su un suolo pubblico senza fare ricorso ad attrezzature particolari e mettendo in scena espressioni artistiche di vario tipo allo scopo di intrattenere i passanti. Si potrebbe dunque fare riferimento a figure come ad esempio quelle dei danzatori, dei mimi, dei ritrattisti, dei musicisti, dei suonatori o anche dei cantanti, con il compenso di questi soggetti che dipende solo e soltanto dall’offerta che decidono di fare coloro che si trovano ad assistere.

Da qui gli obblighi fiscali di cui si è già parlato poco sopra, con lo Stato italiano che chiede di pagare regolarmente le tasse a chiunque guadagni qualsiasi somma di denaro attraverso lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, anche se chi si ritrova a suonare e a cantare per strada non esercita ovviamente una professione vera e propria.

Come cantare e suonare per strada in maniera legale

Gli artisti di strada possono solitamente svolgere la propria attività su tutto il suolo comunale nel rispetto dei limiti e delle regole che sono eventualmente stabilite dall’Amministrazione interessata. Prima misura cui bisogna necessariamente sottostare è quella del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. In più vi sono dei limiti per lo svolgimento di questo tipo di attività, che non possono essere esercitate nei seguenti modi: davanti agli ingressi di chiese o di luoghi di culto; vicino alle scuole; in prossimità di di strutture sanitarie; tra le dieci di sera e le nove di mattina, anche se ciò può essere stabilito tramite specifica ordinanza da parte del Sindaco; nelle piazze di pregio monumentale e storico individuate attraverso delibera della Giunta.

Nel caso in cui tali regole non vengano rispettate gli artisti di strada possono incorrere in pesanti sanzioni amministrative consistenti in multe dai 300 ai 500 euro. Inoltre i cantanti di strada che fanno ricorso a pezzi o brani non originali devono pagare i diritti all’autore tramite il versamento di denaro alla SIAE, anche nel caso in cui l’artista autore dei brani in questione abbia dato il suo benestare per l’esecuzione dei suoi pezzi dal vivo da parte di un’altra persona. Infine, l’artista di strada è tenuto a rilasciare nel caso di importi superiori a 77,46 euro una ricevuta di quanto è stato percepito, con obbligo del versamento dei contributi previdenziali quando i guadagni vanno oltre la soglia dei 5.000 euro nel corso di un anno solare.