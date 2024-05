Banca d’Italia cerca personale, tempo indeterminato per chi si presenta: 900 posti disponibili | Offerta in scadenza

A cercare personale questa volta è la Banca D’Italia, sarebbero ben 900 i posti che sono disponibili per chi prenderà parte al concorso.

Un’importante opportunità arriva per chi ha la formazione specifica per prendere parte alla selezione del personale. Non sono pochi coloro che decideranno di candidarsi attraverso il bando ufficiale per riuscire ad avere la possibilità di entrare in quello che è uno degli enti più importanti presenti sul territorio nazionale.

L’offerta di lavoro in questione è veramente molto allettante. I requisiti richiesti li vedremo di seguito e potranno essere approfonditi sul bando di concorso ufficiale. Per poter prendere parte al concorso, oltre a doversi preparare sui testi indicati, occorre essere in possesso di taluni requisiti.

Le persone che verranno selezionate saranno inserite soprattutto negli uffici a livello amministrativo centrale. Non basterà avere una preparazione economica, occorrerà anche essere in grado di gestire il big data, andando ad inserire anche elementi al suo interno utilizzando le moderne apparecchiature e software tra cui l’Intelligenza Artificiale.

Chi verrà selezionato tramite concorso potrà entrare immediatamente nel suo nuovo posto di lavoro, procedendo quindi a prendere in mano nuovi progetti e quindi intraprendendo attività di gestione indispensabili per il buon funzionamento del sistema intero.

I requisiti per prendere parte al concorso

Per partecipare al bando di concorso occorre innanzitutto essere cittadini italiani e quindi avere una perfetta conoscenza della lingua. Inoltre occorre avere idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni, essere in pieno possesso dei diritti civili e politici, non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni che si andranno a svolgere.

Per quello che riguarda il titolo di studi, occorre essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in una serie di materie che vanno dall’informatica all’economia. Una selezione che permetterà a molti di avere una possibilità di entrare in un ruolo piuttosto prestigioso.

La domanda e le prove

Quindi solo se in possesso dei requisiti sarà possibile inviare la propria candidatura. Una primissima selezione permetterà di scegliere 900 candidati, salvo il caso in cui i candidati siano in numero inferiore. La selezione in questione si baserà sull’attestazione di un certo punteggio in base alle indicazioni fornite su titoli e idoneità.

Successivamente si ci dovrà sottoporre prima a una prova scritta e poi a una prova orale per cui si riceveranno dei punteggi per poter salire in graduatoria. Le domande dovranno essere inviate tutte sul sito bancaditalia.it entro e non oltre il 14 giugno.