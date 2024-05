Busta paga, d’estate la sorpresa spetta a molti lavoratori: doppio accredito e vacanze assicurate

Piacevole sorpresa in arrivo per i lavoratori per quanto riguarda la busta paga.

In merito alla busta paga è in arrivo nel breve periodo una piacevolissima sorpresa per numerosissimi lavoratori.

Si sta parlando per la precisione della quattordicesima, una retribuzione aggiuntiva di cui potranno usufruire numerose categorie di lavoratori.

Tale tipo di retribuzione può spettare o meno a seconda del tipo di contratto collettivo applicato, differenza sostanziale rispetto a quanto è invece previsto per la tredicesima.

Da qui la necessità di capire a quali categorie di lavoratori può spettare questa retribuzione aggiuntiva oltre alla data in cui tale pagamento viene erogato.

Quattordicesima in busta paga: ecco a chi spetta

La lista dei contratti che prevedono la presenza della quattordicesima risulta essere piuttosto lunga, e a poter usufruire di questo tipo di bonus sono circa 10 milioni di lavoratori. Di base si tratta di un bonus simile in tutto e per tutto alla tredicesima, e viene definito con il termine di gratifica feriale. A non aver diritto alla quattordicesima sono i dipendenti pubblici, anche se questa agevolazione è invece previsto come sottolineato anche dal consigliere del Cnel Claudio Lucifora da circa 985 contratti collettivi.

Di sicuro la quattordicesima spetta a tutti coloro che si ritrovano a lavorare nei settori e negli ambiti del terziario, del commercio e del turismo, delle pulizie e dei multiservizi, delle assicurazioni, dell’igiene ambientale, dell’autotrasporto merci e logistica, dell’edilizia e delle industrie alimentari, ma a ritrovarsi inclusi in questo tipo di elenco vi sono poi anche gli operai agricoli, i lavoratori a contratto nelle farmacie private, gli addetti alla vigilanza privata e i dipendenti di Poste Italiane. Tra i tipi di soggetti esclusi vi sono invece i bancari, i metalmeccanici o anche i lavoratori domestici.

Quando arriva la quattordicesima

La quattordicesima consiste dunque in una mensilità aggiuntiva che i lavoratori del settore privato ricevono nel corso del periodo estivo. Le sue parti vengono maturate ogni singolo mese per poi essere corrisposte al lavoratore in un’unica soluzione all’interno della busta paga di giugno o di luglio, e la retribuzione consiste per la precisione in un 1/12 della retribuzione lorda annuale anche se soltanto per coloro che hanno alle spalle dodici mesi lavorati: meno sono i mesi lavorati più bassa sarà di conseguenza la retribuzione complessiva.

La quattordicesima arriva quindi durante l’estate, anche se la data di pagamento precisa può variare a seconda del Contratto collettivo nazionale del lavoro della categoria cui si va a fare riferimento. Per i dipendenti che sono stati assunti con Ccnl terziario, commercio e turismo la data del pagamento è il primo luglio, mentre per quanto riguarda gli studi professionali è il 30 di giugno. Per i settori alimentare e della logistica le date da cerchiare in rosso sono invece rispettivamente il 31 luglio e il 30 giugno.