Mutuo, chi fa fatica a pagarlo ha la legge dalla sua parte: con una richiesta non devi dare più un centesimo alla banca

Coloro che hanno difficoltà con il mutuo possono contare sulla legge: ecco la richiesta da fare.

Nel corso dell’ultimo periodo i mutui hanno causato diversi problemi alle famiglie italiane.

Ciò è dovuto principalmente al consistente incremento dei tassi, anche se per risolvere tale complicata situazione vi è per fortuna soluzioni efficacissima.

I problemi sorgono in particolare quando si parla di mutuo a tasso variabile, con le rate che sono aumentate a dismisura negli ultimi mesi.

Per fortuna le famiglie possono trovare aiuto e sostegno in diverse leggi che mirano per l’appunto a tutelare tutti i cittadini che hanno preso la decisione di attivare un finanziamento per l’acquisto della prima casa.

Problemi con il mutuo: la legge a sostegno dei cittadini

Tantissime famiglie italiane sono state costrette ad avere a che fare nel corso degli ultimi mesi con le enormi difficoltà provocate dai mutui a tasso variabile, con le rate di questi ultimi che sono andati ad aumentare in maniera sempre più vertiginosa. Per potersi proteggere da tali inconvenienti e spesso e volentieri anche dalle banche i cittadini possono fare affidamento su diversi tipi di leggi, in particolare sul fondo di sospensione mutui.

Si tratta per la precisione di un tipo di sostegno a tutti coloro che si trovano in difficoltà dal punto di vista economico e con il rispetto delle rate del mutuo. Per poter godere di questo tipo di fondo bisogna ovviamente essere in possesso di determinati tipi di requisiti e si fa riferimento sempre e comunque all’acquisto della prima casa.

Fondo di sospensione mutui: i requisiti

I requisiti per poter godere del fondo di sospensione mutui sono diversi. Si parte ad esempio dal rivolgersi alla banca presso la quale il diretto interessato ha preso il mutuo, con il finanziamento in questione che deve essere stato avviato da almeno un anno. La banca interessata inizierà dunque ad occuparsi della pratica in collaborazione con Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

La denominazione fondo di sospensione mutui, introdotto dal DL del 17/03/2020, sta per l’appunto ad indicare la possibilità di smettere di pagare le rate del mutuo per un arco di tempo di 12 mesi nel caso in cui siano presenti le seguenti difficoltà di tipo economico: sospensione dal lavoro per un periodo di tempo di almeno 30 giorni consecutivi o anche riduzione dell’orario lavorativo per una percentuale di almeno il 20% per almeno 30 giorni lavorativi di seguito. Il diretto interessato deve inoltre avere un ISEE che non superi la soglia dei 30.000 euro, mentre l’importo del mutuo non deve invece andare oltre i 250.000 euro.