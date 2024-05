Patenti stracciate, per chi guida iniziano i guai: il pezzo di plastica non vale più niente | Tutto è già deciso

Cambiamenti significativi per quanto riguarda le patenti: cosa cambia per chi guida.

Novità estremamente importanti per quanto riguarda la patente di guida.

Per tutti coloro che guidano sarà possibile d’ora in poi fare totalmente a meno della vecchia versione di plastica grazie alla patente digitale resa disponibile nell’app IO dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Tale misura è stata adottata allo scopo di procedere con sempre maggior decisione verso il processo di digitalizzazione e di semplificazione dei documenti personali.

Una decisione che potrà portare a numerosi vantaggi per i guidatori, con la patente digitale che sarà molto presto disponibile per tutti.

Patente digitale: ecco come funzionerà

La patente digitale farà molto presto la sua comparsa all’interno dell’app Io e per la precisione nel portafoglio digitale IT Wallet. Per poter usufruire di tale servizio si dovrà semplicemente installare l’app IO sul proprio smartphone ed eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali Spid, Cns o Cie. Il valore del documento in questione sarà lo stesso di quello cartaceo, e per poter esibire la patente in questa versione basterà mostrare alle autorità competenti il QR code ad essa associata.

La patente digitale porta con sé vantaggi di vario tipo, primo fra tutti la scomparsa dell’ansia e del rischio legati alla possibile perdita della patente cartacea. La patente digitale presenta efficacissime protezioni per quanto riguarda la sicurezza ed risulta inoltre essere anche di facile consultazione, con le informazioni presenti su di essa che possono essere per l’appunto consultate in qualsiasi momento.

Patente digitale: l’app IO

L’arrivo della patente digitale è previsto per questo 2024, con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che dovrebbe rilasciarla nel prossimo periodo. Un passo estremamente importante nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione dei documenti personali, con l’app IO che includerà molto presto al suo interno anche altri tipi di documenti come ad esempio la tessera sanitaria o la carta di identità.

Per poter accedere all’app IO bisogna ovviamente essere provvisti prima di tutto di un dispositivo con connessione internet insieme alle credenziali Spid o alla CIE (Carta d’Identità Elettronica). Da qui si può dunque procedere con lo scaricare l’app IO sviluppata da PagoPA S.p.A. e con l’accesso alla piattaforma: per l’accesso si possono utilizzare o le credenziali Spid o quelle della CIE, e la patente digitale può essere visualizzata all’interno della sezione Documenti insieme alle informazioni contenute su di essa come i propri dati anagrafici, il numero della patente o la data della sua scadenza. Infine questo tipo di patente è valida in tutti i paesi dell’Unione Europea, anche se è consigliabile portare sempre e comunque con sé anche la versione cartacea in modo da evitare inconvenienti in caso di difficoltà con il proprio dispositivo mobile.