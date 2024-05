Caro bollette, risparmio assicurato per l’estate: 130 euro rimangono in tasca alle famiglie | Basta una richiesta

Puoi risparmiare per tutta l’estate sulla bolletta. 130 euro rimarranno in tasca delle famiglie che provvederanno alla domanda.

Il caro bollette è un vero e proprio macigno che pesa sulle spalle dei cittadini italiani. I conti da alcuni mesi a questa parte, si sono fatti veramente difficili per tutte le famiglie che, hanno visto crescere i prezzi di qualsiasi bene di consumo, ad iniziare, appunto, dall’energia elettrica.

Questa è indispensabile all’interno delle case, utilizzata per moltissime delle attività che si svolgono quotidianamente. Negli ultimi mesi non si è fatto altro che andare alla ricerca di metodi efficaci per risparmiare. L’unico scopo di molti era quello di ridurre nettamente il costo delle bollette.

Dal 1 gennaio 2024 si parla di mercato libero dell’energia elettrica. Ma entro fine maggio si potranno avere maggiori dettagli per quello che riguarda il passaggio al servizio a tutele graduali che preannuncia un cambiamento veramente molto importante. Numerose sono le ipotesi che negli ultimi giorni sono state avanzate e ancora non è chiaro quali siano quelle vere e quelle su cui non fare alcun affidamento.

Le vere e attendibili indicazioni si potranno avere solo tra qualche giorno, ma sembra che ci sarà un lauto margine di risparmio quando le cose finalmente cambieranno definitivamente.

Nuovo servizio e nuove condizioni economiche

Questo cambiamento porterà dei notevoli cambiamenti a livello economico. Infatti occorrerà sottolineare come verranno fatti i calcoli da questo momento in avanti, come sarà possibile avere finalmente un buon risparmio. In pochi credevano che veramente ci potesse essere convenienza in questo repentino cambiamento.

Il costo si comporrà di due elementi. Da una parte la copertura dei costi di approvvigionamento, che verranno calcolati in base a una media dei costi nazionali. Invece la seconda parte del costo, verrà indicata in base ai costi di commercializzazione, indicati in base alla offerte dei fornitori.

Un risparmio veramente notevole

Il risparmio del consumatore, attualmente è pari a 58 euro. Questo è quello che risulta da calcoli attuali che ci arrivano dalle autorità competenti. Con il passaggio al mercato di tutela graduale il risparmio che se ne potrà avere sarà di ben 130 euro. Una notizia che è molto importate per tutti i consumatori che non attendevano altro.

Insomma, tutto sta per cambiare ancora una volta e sembra essere veramente a favore del consumatore. Tutto sarà deciso a stretto giro, compresi anche i nomi dei fornitori, per quello che riguarda le tutele graduali. Numerose le notizie che si susseguono.