Dichiarazione dei redditi, recupera tutti i soldi delle bollette compilando questo modulo | Luce, gas, e internet

Con la dichiarazione dei redditi puoi recuperare tutto quello che hai speso per le bollette delle tue utenze. Ecco in che modo devi fare.

Ecco che per i cari cittadini italiani è arrivato il momento di presentare il famosissimo 730. Qualcuno lo chiama dichiarazione dei redditi, ma in buona sostanza le cose non cambiano, si tratta pur sempre di quella che è la vera e propria star dell’economia italiana e del bilancio familiare.

Qualcuno crede che il 730 sia solo un arma nelle mani dello stato per fare in modo che i cittadini italiani paghino le famosissime tasse che li tengono stretti. Ma la realtà è completamente differente, non si tratta solo di questo, ma di ben altro. Il 730 è anche l’unico modo che si ha a disposizione per poter beneficiare di alcune agevolazioni a livello fiscale.

Quindi una duplice importanza per questo documento che è molto semplice da compilare. O si decide di affidarsi a un esperto contabile, o l’alternativa è quella di utilizzare il modulo precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in modo tale che si possa procedere in maniera veloce e pratica.

Procedendo con la compilazione del 730 è possibile procedere scaricando le bollette andando a detrarre le spese dalla dichiarazione. Ma occorre comprendere come fare.

Per privati e per aziende non è proprio la stessa cosa

Possono godere della possibilità di detrarre le spese per le utenze del gas e dell’energia elettrica tutte le partite IVA e i gestori d’impresa. Purtroppo ad essere tagliate fuori sono le famiglie che continuano a portare il peso di questo costo che purtroppo iniziano ad aumentare.

Tale possibilità è data solo ed esclusivamente ai soggetti che operano nel regime fiscale ordinario ed è precluso ai forfettari. Questo avviene perchè coloro che hanno partita IVA sfruttano un’aliquota pari al 22% e non al 10% come invece i consumatori domestici. Ovviamente occorre anche soddisfare talune condizioni.

Ecco tutto quello che c’è da sapere

Si possono portare in detrazione solo le spese relative alle utenze che sono direttamente correlate all’attività professionale che si svolge e solo in questo specifico caso sono detraibili. Quindi le utenze a fini domestici non possono essere portate a detrazione.

La fatturazione dovrà essere intestata al professionista, ovvero all’azienda, andando ad indicare quella che è l’intestazione societaria. Solo in questo modo sarà possibile sfruttare questa possibilità economica, che non ci si dovrebbe far sfuggire in alcun modo. Uno scenario da conoscere per beneficiarne.