Detersivi casa addio, con appena 50 centesimi hai pavimenti e superfici splendenti: un risparmio mai visto prima

Un risparmio mai avuto prima per poter pulire tutte le superfici di casa e i pavimenti. Spenderai appena 50 cent.

Ebbene sì, anche i detergenti per la pulizia della casa sono diventati una spesa difficile da sostenere considerando l’aumento dei costi che ha colpito anche quest’ambito. I negozi di prodotti per la casa propongono moltissimi marchi diversi, composizioni di qualsiasi genere che promettono di essere molto efficaci. In una sola passata tutto dovrebbe splendere.

Ma se comprare prodotti già pronti può essere semplice, di contro occorre sottolineare quanto possa essere dispendioso, in termini di costi. Senza considerare che buona parte dei detersivi è altamente inquinante per l’ambiente. I principi attivi contenuti al loro interno, possono danneggiare l’ambiente, la plastica delle confezioni inquina se non correttamente riciclata.

Questo è il motivo per cui si è iniziato a valutare delle soluzioni alternative, come ad esempio il sapone solido, ovvero quelli da acquistare sfusi i formulazioni differenti rispetto a quelle standard.

Se però si crede che, questo non sia sufficiente, occorre sottolineare come ci sia anche la possibilità di preparare il proprio detergente home made, completamente da soli e con pochissimi ingredienti. Chi lo già utilizzato può confermare l’effettiva efficacia del prodotto.

Gli ingredienti per preparare il detergente

In realtà negli ultimi anni va veramente molto di moda preparare dei detergenti home made che permettano di pulire in maniera efficace, senza dover spendere un occhio della testa. Questo specifico detergente può essere utilizzato ogni giorno su diverse tipologie di superfici. Tutto quello di cui hai bisogno sono:

6 bicchieri di acqua tiepida;

1 bicchiere di aceto;

30 gocce di olio essenziale di lavanda;

20 gocce di tea tree oil;

2 cucchiai di sapone vegetale.

L’utilizzo del detergente

Preparare questo detergente completamente naturale, economico ed efficace, è un vero e proprio gioco da ragazzi. Sarà quindi possibile risolvere in maniera definitiva il problema della scelta del detergente giusto per la propria abitazione. In fondo i negozi ci mettono di fronte a una scelta così vasta che il consumatore non sa proprio come orientarsi. Gli ingredienti naturali sono perfetti e rispettosi sia delle superfici che dell’ambiente circostante.

Preparo è semplice, sarà sufficiente versare tutto in una bottiglia dotata di spruzzino, in modo tale che si possa spargere su ciò che si deve pulire. Quindi si agita bene e spruzza lasciando agire per qualche secondo. Unica attenzione da avere è quella di non lasciarlo troppo a lungo sulle superfici cromate per evitare che queste si macchino. Passare quindi un panno morbido per risciacquare e asciugare.